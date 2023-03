Jeen Grievink

Er komt steeds meer naar buiten omtrent de problemen bij het Formule 1-teams van Mercedes. De Duitse renstal zou overwegen enkele personeelsleden van de aero-afdeling te ontslaan, maar de werknemers in kwestie klagen juist dat zij moeten werken met verouderde apparatuur.

Na de dramatisch verlopen openingsrace in Bahrein, is Mercedes onder leiding van teambaas Toto Wolff druk bezig om de boel intern te reorganiseren. Zo zou er gewerkt worden aan een B-concept van de W14, die gebaseerd is op een andere filosofie, maar is men ook bezig de interne structuur op de schop te nemen. Op de aerodynamische afdeling van de Zilverpijlen zouden steken zijn laten vallen, waardoor er mogelijk koppen gaan rollen. Echter, het personeel op deze afdeling is een andere mening toegedaan. Zij denken dat er niet gemaximaliseerd kan worden omdat ze nog steeds moeten werken met apparatuur en tools uit 2014.

Verouderde apparatuur op aero-afdeling Mercedes

Mercedes zou sinds de introductie van de hybride V6-motoren in 2014 haar apparatuur niet meer hebben vervangen. Dit was ook niet perse nodig, want tot voor kort was Mercedes hét dominante team op de grid. Na het seizoen van 2021 is dit stokje echter overgenomen door Red Bull Racing en dus moet Mercedes kijken waar er winst te behalen valt. Het personeel van de aerodynamische afdeling denkt dat het niet helpt om de bezem door hun afdeling te halen, maar wijst naar de verouderde apparatuur, zo valt te lezen op het Spaanse The Objective.

Wat kan Mercedes doen met oog op budgetplafond?

"Hun technici klagen dat de tools die ze gebruiken verouderd zijn en dat het merendeel sinds 2014 niet meer is vernieuwd", zo valt te lezen. "Vanuit technologisch oogpunt is dit een eeuwigheid." Maar Mercedes moet keuzes maken. De apparatuur vervangen kost klauwen met geld en dat kan met het oog op de budgetcap niet zomaar gerealiseerd worden. Ook omdat Mercedes op de achtergrond nog bezig is met een tweede concept voor haar W14.