Jeen Grievink

Vrijdag 10 maart 2023 12:04 - Laatste update: 12:18

Het is kommer en kwel bij het Formule 1-team van Mercedes. De Zilverpijlen verkeren in zwaar weer nu de testweek en de eerste Grand Prix van het seizoen uitgelopen zijn op een deceptie. Op het teamhoofdkwartier zijn alle alarmbellen afgegaan en Toto Wolff lijkt rigoureus te gaan ingrijpen.

Er komen steeds meer signalen naar buiten dat het dondert en bliksemt binnen het team van Mercedes. De eerste haarscheurtjes werden al zichtbaar tijdens de testweek, maar na de dramatisch verlopen Grand Prix van Bahrein lijkt de situatie niet langer houdbaar. George Russell, Lewis Hamilton en teambaas Wolff spraken al harde woorden in de dagen na de zeperd in het Midden-Oosten. Hamilton liet weten dat er niet naar hem was geluisterd en Wolff stelde dat men de W14 wel "in de prullenbak" kon gooien. Russell riep concurrent Red Bull Racing zelfs al uit tot kampioen van 2023. Het is alle hens aan dek bij Mercedes en daarom lijken er enkele ingrijpende maatregelen op de stapel te liggen.

Formule 1-team onder druk gezet door hoofdkantoor Mercedes

Het hoofdkantoor van Mercedes zou - volgens de berichtgeving van The Objective - haar Formule 1-tak hebben laten weten dat ze nog enkele races de tijd krijgen om het tij te keren. Lukt dit niet, dan wil het Duitse automerk haar steun gaan bieden aan Aston Martin, waar ze grootaandeelhouder van zijn. Datzelfde medium meldde echter ook dat Wolff en consorten gaan proberen met een nieuw concept van de W14 een ommekeer te bewerkstelligen. Het nieuwe concept zou al enige tijd getest zijn in de windtunnel.

Wolff en co. staan voor enkele ingrijpende wijzigingen

Maar dat is niet de enige ingrijpende wijziging die Mercedes gaat doorvoeren, zo lijkt het. Bovengenoemde bron meldt ook dat er binnenkort snoeihard gaat worden ingegrepen op afdelingen waar onvoldoende succes wordt behaald, bijvoorbeeld aan de kant van de aerodynamica. Enkele personeelsleden zouden daar binnenkort het veld moeten ruimen, zo wordt gesuggereerd.

Er gaan koppen rollen

"Alles wijst erop dat ze zullen overstappen op een ander concept (van de W14, red.) dat ze al in de windtunnel hebben staan. Wat niet bekend is, is wanneer ze dat doen. Wat wel bekend is, is dat er spanning is op het teamhoofdkwartier en er wordt gezegd dat er binnenkort koppen gaan rollen, te beginnen met de aerodynamica-sectie", zo schrijft het medium op haar website.