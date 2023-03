Jeen Grievink

Het Formule 1-team van Mercedes overweegt daadwerkelijk haar W14 in de prullenbak te gooien, nu de auto compleet door het ijs zakte tijdens de testdagen en de eerste Grand Prix in Bahrein. Men zou spoedig haar 'W14B' willen introduceren, ook omdat er nu dreigende berichten komen vanuit het hoofdkantoor.

De openingsrace in Bahrein liep voor Mercedes uit op een flinke teleurstelling. De Zilverpijlen zijn qua performance mijlenver verwijderd van concurrent Red Bull Racing, maar moesten ook met lede ogen toezien hoe klantenteam Aston Martin - dat met dezelfde motoren rijdt - voor hen wist te finishen. Fernando Alonso belandde op het podium, terwijl Lewis Hamilton niet verder kwam dan de vijfde stek. George Russell finishte slechts als zevende. Na afloop van de race werden er harde woorden gesproken, onder meer door teambaas Toto Wolff. De W14 moest flink op de schop, zo zei hij. En dat is precies wat er nu lijkt te gaan gebeuren.

Mercedes wil haast maken met 'W14B'

Mercedes overweegt momenteel wanneer ze de B-versie van de W14, die al enige tijd in de windtunnel staat, gaan introduceren. De zogenaamde 'W14B' is gebaseerd op een totaal andere filosofie dan de huidige auto. Mercedes lijkt hier haast mee te willen maken nu het hoofdkantoor heeft laten weten dat het de Zilverpijlen niet veel tijd meer geeft, zo meldt het Spaanse The Objective. Het hoofdkantoor overweegt Aston Martin intensiever te gaan steunen als blijkt dat zij wél competitief zijn gedurende het seizoen. Het Formule 1-team van Mercedes zou nog een paar races de tijd krijgen om het tij te keren.

Mercedes heeft als bedrijf baat bij succes Aston Martin

Mercedes is namelijk niet alleen leverancier, maar ook grootaandeelhouder van Aston Martin. Het kan het aandeel van het Engelse automerk flink verder doen stijgen als ze haar goede lijn weten door te zetten. Na de Grand Prix van Bahrein kon Mercedes al in haar handjes wrijven, want de marktwaarde van Aston Martin steeg in één klap met 300 miljoen euro. Binnen het Formule 1-team van Mercedes zitten ze echter niet te wachten op meer steun voor Aston Martin. Daarom moet er snel ingegrepen worden en wordt er haast gemaakt met de 'W14B'.