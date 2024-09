In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag doken er beelden op van George Russell na de F1 Grand Prix van Singapore die lieten zien waarom hij niet aanwezig was om interviews te doen na de race, kwam naar buiten dat Visa in Amerika wordt aangeklaagd wegens illegale inkomsten, haalde Ralf Schumacher uit naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem, kwam Allard Kalff met een onthulling en liet Toto Wolff zich uit over de snelste ronde van Daniel Ricciardo in Singapore. Dit is de GPFans Recap van 25 september.

Beelden Russell bevestigen hoe slecht Brit eraan toe was na Singapore

Na afloop van een loodzware Grand Prix van Singapore besloot Mercedes om George Russell en Lewis Hamilton niet naar de media-pen te sturen. Deze beslissing deed wat stof opwaaien, onder meer vanuit Lando Norris die zich kritisch uit zou laten tijdens een stream. Op nieuwe beelden van Russell valt in ieder geval te zien dat het zeker geen aanstellerij is. Meer lezen over wat er na de Grand Prix van Singapore aan de hand was en de beelden zien? Klik hier!

Ralf Schumacher hekelt Ben Sulayem na Verstappen-rel: "Hij is een zielig figuur"

Max Verstappen en de FIA hebben het de afgelopen week behoorlijk met elkaar aan de stok gehad, en dit gaat nu ook over op andere coureurs en analisten. Het onderwerp: grof taalgebruik in de Formule 1. Ralf Schumacher sluit zich aan bij de Nederlander en opteert zelfs voor het vertrek van president Mohammed Ben Sulayem. Meer lezen over wat Ralf Schumacher over Ben Sulayem te zeggen heeft? Klik hier!

'Racing Bulls-sponsor Visa aangeklaagd door Amerikaanse justitie'

Het seizoen 2024 zal bij Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB niet de boeken ingaan als een rustig en probleemloos seizoen. Er lijken namelijk nog wat extra problemen aan te komen die Red Bull wellicht zal moeten gaan managen dankzij een sponsor van het zusterteam. Meer lezen over wat de aanklacht precies is en wat voor gevolgen dit kan hebben? Klik hier!

Kalff komt met gerucht over Red Bull: Ricciardo mogelijk vervanger Pérez na Mexico

Alles lijkt ernaar te wijzen dat we afgelopen weekend gekeken hebben naar het laatste raceweekend van Daniel Ricciardo in F1. Allard Kalff denkt echter dat Red Bull nog helemaal geen definitief afscheid van de Australiër wil nemen, kijkende naar de vervelende situatie rondom Sergio Pérez. Meer lezen over wat Kalff te zeggen had over de situatie bij Red Bull Racing? Klik hier!

Wolff over snelste ronde Ricciardo en strategie Red Bull: "Was geen vies spel"

Daniel Ricciardo veroverde tijdens het einde van de F1 Grand Prix van Singapore in de slotfase nog de snelste ronde, een rondje die veel discussie opleverde bij onder meer de concurrent van Red Bull Racing: McLaren. Ricciardo rijdt namelijk voor Visa Cash App RB, een zusterteam van Red Bull, waardoor het verband met het kampioenschap van Max Verstappen al snel gelegd werd. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft zijn mening gegeven over de discussie. Meer lezen over de mening van Wolff omtrent de snelste ronde van Ricciardo in Singapore? Klik hier!

Angela Cullen verhuist met huidige cliënt mee naar nieuw IndyCar-team

Angela Cullen staat voor een nieuwe uitdaging in haar loopbaan. De Nieuw-Zeelandse, die sinds begin dit jaar samenwerkt met Marcus Armstrong, verhuist samen met haar landgenoot mee naar een nieuw team in de IndyCar. Meer lezen over de plannen van Angela Cullen in IndyCar? Klik hier!

