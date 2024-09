De hele vete tussen Max Verstappen en de FIA over het grof taalgebruik in de Formule 1 heeft flink wat stof doen opwaaien in de paddock en iedereen die iets heeft met de koningsklasse lijkt een kant te kiezen. Ralf Schumacher sluit zich aan bij de Nederlander en opteert zelfs voor het vertrek van president Mohammed Ben Sulayem.

De hele soap afgelopen weekend begon met uitspraken van Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Uiteindelijk leverde het hele gedoe een hoop afleiding en commotie op en zagen we bovendien Verstappen ingrijpen door op zaterdag doelbewust amper wat op de persconferentie te zeggen en juist buiten de perszaal iedereen te woord te staan als een statement tegen de actie van de FIA. Schumacher herkent de situatie wel: "Dat is mij ook ooit overkomen in een televisie-interview in 1997. Bij het team van Jordan werd de hele dag gevloekt, dus voor mij was dat normale taal. Toen ik in dat interview het F-woord gebruikte, moest ik daarvoor mijn excuses aanbieden", zo blikt hij tegenover F1-Insider terug op een voorval uit zijn eigen loopbaan. Het betekent echter niet dat Schumacher begrip kan opbrengen voor de huidige situatie rondom Verstappen.

Afscheid nemen van Ben Sulayem

Integendeel zelfs. De broer van Michael Schumacher besluit zelfs de aanval te openen op FIA-president Ben Sulayem, het grote brein achter de hele regel: "Hij speelt een tragische rol. Het is absurd om Max te straffen, een waarschuwing was voldoende geweest. Ben Sulayem is in mijn ogen een probleem. Eerst ging hij in gevecht met Susie Wolff, daarna met de rechtenhouders van Liberty Media, iets dat hem bijna zijn baan kostte. Hij is een zielig figuur, zoekt constant de publiciteit op en staat ook vaak op het podium. Ik zou de FIA willen aanraden om aan een nieuw persoon te denken. Dit kan zo niet voor eeuwig doorgaan. Max voelt zich oneerlijk behandeld, dat weten we allemaal. Ik kan me niet voorstellen dat de FIA-president toegeeft, maar ik vertrouw er ook op dat Max stopt."

