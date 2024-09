George Russell en Lewis Hamilton verschenen na afloop van de verstikkende race in Singapore niet in de media-pen en die actie deed wat stof opwaaien, zo liet Lando Norris zich kritisch uit. Op nieuwe beelden van Russell valt in ieder geval te zien dat het zeker geen aanstellerij is.

Zoals gebruikelijk verschijnen de coureurs na afloop van de sessies in de media om daar hun woordje te houden en vragen te beantwoorden van journalisten. In Singapore kwam dat er echter niet van voor het team van Mercedes. De Zilverpijlen lieten na afloop van de slopende sessie in de broeiende hitte weten dat zowel Russell als Hamilton niet in de media zouden verschijnen: "Helaas zullen George en Lewis allebei niet in de media-pen verschijnen omdat ze aan het herstellen zijn van de inspanningen van de race deze avond", zo liet het team in een kort statement weten.

Alles goed volgens Wolff

In plaats daarvan leverde het team zelf later nog quotes aan waarin Russell en Hamilton terugkeken op wat er gebeurd is in Singapore, de race waarbij de Zilverpijlen als vierde en zesde over de streep kwamen. Op het internet werd er gespeculeerd over verschillende theorieën, zo ook dat Mercedes bang zou zijn voor boze woorden van Hamilton na de opmerkelijke strategie. Wolff klaarde later de lucht: "Ze voelden zich niet lekker", vertelde hij aan The Guardian. "Op het randje van een zonnesteek of iets dergelijks, maar ze hebben water gehad. Ze waren niet in staat om naar de media pen te gaan. Er speelden geen nare gevoelens of ergernissen. Er waren op dat moment dokters bij hen, maar het gaat helemaal goed."

Duidelijke beelden

Verder vernamen we dus niks meer van het tweetal in de paddock, maar op nieuwe beelden op het internet valt inderdaad te zien hoe zwaar in ieder geval Russell het bleek te hebben. Op een onboard-video gefilmd vanuit één van de Kick Saubers valt te zien hoe de Britse rijder letterlijk tussen de auto's door strompelt naar verkoeling en daarbij zichzelf via de wagens staande probeert te houden. Nog maar eens een bewijs over de verstikkende omstandigheden in Singapore. De beelden van de strompelende Russell zijn hier te bekijken. Ook op een foto verschenen op Reddit vlak na de race, valt te zien hoe uitgeput de Mercedes-rijder eruit ziet. Het zal er wellicht ook voor zorgen dat Norris spijt heeft van zijn opmerkingen tijdens een livestream, waarin hij zijn landgenoten bij Mercedes min of meer voor aanstellers uitmaakte: "Het is voor iedereen zwaar", zei hij onder meer.

