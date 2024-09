De snelste ronde van Daniel Ricciardo tijdens het einde van de F1 Grand Prix van Singapore, leverde veel discussie op bij onder meer de concurrent van Red Bull Racing: McLaren. Ricciardo rijdt namelijk voor Visa Cash App RB, een zusterteam van Red Bull, waardoor het verband met het kampioenschap van Max Verstappen al snel gelegd werd. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft zijn mening gegeven over de discussie.

Volgens Racer stelde Wolff dat er niks mis was met de snelste ronde die Ricciardo vlak voor het einde van de race nog op zijn naam schreef om zo een punt af te pakken van Norris. “Ik denk dat je waarschijnlijk alle strategieën gaat spelen die je hebt. Ik denk niet dat het een vies spel was, helemaal niet. Het kon op een punt aankomen, het was binnen de reglementen. De coureurs waren niet oneerlijk tegen elkaar. Ik denk dat het gewoon een extra punt is. Niks bijzonders.”

Wolff over raceweekend Mercedes in Singapore

Over Mercedes was Wolff niet echt lovend na afgelopen weekend. De Oostenrijker stelde dat de vierde en zesde plaats van George Russell en Lewis Hamilton wel goede resultaten waren, gezien hoe de auto presteerde in de straten van Singapore. “Het was echt een pijnlijke, pijnlijke avond. Het gaat er niet om als je naar de posities kijkt, vierde en zesde - dat is niet goed, zeker niet als je als tweede en derde start. De auto is gewoon... we hebben op dit moment moeite met circuits die warm zijn en moeilijk te traceren. Het was hier, het was in Baku, maar dit is geen excuus. Ik denk dat het op dit moment gewoon niet is wat we van onszelf verwachten. Want als je snelste auto een minuut achter ligt op de leider, dan is dat gewoon moeilijk te accepteren.”

Wolff zag Mercedes race in Singapore 'niet goed lezen'

Wolff vervolgt: "Ik denk dat we de race verkeerd hebben gelezen. We hebben een beslissing genomen op basis van historische races in Singapore, waar het eigenlijk net zo'n processie is als in Monaco, en dat de zachte band hem een kans zou geven bij de start als vrijwel de enige inhaalmogelijkheid. En dat was de verkeerde beslissing die we gezamenlijk hebben genomen. Het voelde als een goede offset, maar met de degradatie van de achterband die we hadden, was er maar één manier en dat was achteruit. Dus ik denk dat er een logica achter zat, maar het was duidelijk tegengesteld aan wat we hadden moeten beslissen. Maar het neemt niet weg dat als een auto te langzaam is, je ook te langzaam bent. Misschien lig je een positie voor of achter, maar dat verandert niets.”

