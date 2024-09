Angela Cullen staat voor een nieuwe uitdaging in haar loopbaan. De Nieuw-Zeelandse, die sinds begin dit jaar samenwerkt met Marcus Armstrong, verhuist samen met haar landgenoot mee naar een nieuw team in de IndyCar.

We kennen Cullen natuurlijk allemaal nog steeds als de vertrouwenspersoon en vrouw aan de zijde van Hamilton tijdens racesessies. De Nieuw-Zeelandse werd zeven jaar voor haar vertrek aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Instappen in IndyCar

Toch kwam er een einde aan de samenwerking tijdens het weekend in Djedda 2023. Lange tijd zagen we Cullen niet terug in de motorsport. Na een lange stilte en enkele cryptische Instagram-berichten, zagen we de populaire Cullen begin dit seizoen ineens in de IndyCar verschijnen, waar ze de samenwerking aanging met landgenoot Marcus Armstrong, rijdend voor het team van Chip Ganassi Racing. Na enkele maanden samenwerken liet hij zich lyrisch uit: "Ze is extreem gepassioneerd over de sport. Toen we toevallig met elkaar in gesprek kwamen, hadden we meteen een goede klik en zaten we op dezelfde golflengte. Ze is niet per se alleen een fysio. Ze is veel meer dan dat."

Nieuw team

Voorlopig lijkt er dus nog geen einde aan de samenwerking tussen het tweetal te komen. Cullen gaat richting volgend IndyCar-seizoen echter wel een andere werkomgeving tegemoet zien: Armstrong vertrekt namelijk bij Chip Ganassi Racing voor een avontuur bij Meyer Shank Racing, waar hij teamgenoot wordt van Felix Rosenqvist. Ook Cullen gaat mee richting het nieuwe team om daar de samenwerking voort te zetten. Daarmee is er ook een nieuw hoofdstuk in de carrière van de onder Formule 1-fans zo populaire Kiwi geboren.

