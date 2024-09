Daniel Ricciardo lijkt zijn laatste race voor het team van Racing Bulls gereden te hebben na de beelden die we het afgelopen weekend zagen in Singapore. Allard Kalff denkt echter dat Red Bull nog helemaal geen definitief afscheid van de Australiër wil nemen, kijkende naar de vervelende situatie rondom Sergio Pérez.

Het afgelopen weekend is er een hoop te doen geweest rondom Ricciardo. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd er al een hoop gesproken over de toekomst van de routinier. Verschillende berichten deden na opmerkelijke uitspraken van Helmut Marko de rondte. De Red Bull Racing-adviseur gaf wel heel openlijk aan dat men na de race in Singapore meer zou gaan horen over de toekomst van de zitjes bij Racing Bulls, daar Liam Lawson op de achtergrond flink op de deur aan het bonken is. Vervolgens hoorden we over een clausule in het contract van Lawson, die dit jaar minimaal vijf races zou moeten rijden in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Gezondheidsproblemen papa Pérez

Na de race in Singapore leek het duidelijk dat Ricciardo al meer wist dan dat hij mocht vertellen. De Australische rijder verscheen emotioneel en reflecterend op zijn loopbaan voor de wereldwijde camera's, waarna we ook nog opvallende woorden van Laurent Mekies hoorden en het haast zeker lijkt te zijn dat Lawson vanaf Austin de kans krijgt om zijn kunsten te vertonen. Toch is het een hele vreemde zaak zonder uitsluitsel vanuit het team. Kalff denkt dat dat te maken heeft met de vervelende situatie bij Pérez. Zijn vader, Antonio Pérez Garibay, werd namelijk recent bewusteloos aangetroffen in de badkamer van zijn huis in Mexico-Stad, waarna hij direct naar de spoedeisende hulp werd gebracht.

Vervangen Pérez na Mexico

Kalff legt bij In de Slipstream op Viaplay uit dat er serieuze geruchten over een vervroegd pensioen van Pérez rondzingen: "Waarom hebben ze nog niks bekendgemaakt? Er gaat een verhaal dat Sergio Pérez op zou willen houden met Formule 1 rijden, überhaupt met autoracen. Zijn vader lag in het ziekenhuis, hartaanval gehad [pre-infarct, red.], je kan niet zeggen dat het denderend gaat met hem. Als hij zou stoppen na Mexico, dan heb je wel iemand nodig om in die auto te rijden. Je zou dan kunnen zeggen 'we zetten Lawson of Tsunoda erin', maar dan heb je die Ricciardo ook weer nodig. Je moet toch iemand laten rijden. Of je moet helemaal voor de jonge talenten gaan. Ik denk dat zoiets ook wel speelt. Ja, je rijdt de laatste race voor VCARB, maar wie weet zit er wel wat anders in het vat. Die arme jongen staat daar en het huilen staat hem nader dan het lachen. En hij weet het ook niet. Dat vind ik wel eigenlijk heel slecht. Je eigen rijder moet je niet zo laten hangen."