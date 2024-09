Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Singapore en zoals gebruikelijk vangen we het raceweekend aan met de eerste vrije training. Ook dit weekend lijkt deze weer erg belangrijk te zijn op een race die bijvoorbeeld voor Red Bull doorgaans erg lastig blijkt. Weten zij en de andere teams zo snel mogelijk de juiste set-up te vinden? Mis vanaf 11:30 uur niks in dit liveblog.

