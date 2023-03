Lars Leeftink

Donderdag 9 maart 2023 18:47 - Laatste update: 19:51

Nelson Piquet Sr. lijkt rekening te moeten gaan houden met veroordeling in Brazilië. De openbare aanklager van het land heeft gevraagd om veroordeling van Piquet, de schoonvader van Max Verstappen. Dit is naar aanleiding van racistische uitspraken richting Lewis Hamilton.

Het verzoek is volgens Metropoles afgelopen woensdag verstuurd en gaat naar het 20th Civil Court of Brasilia voor vervolgstappen. Piquet noemde Hamilton begin 2022 tijdens een interview met Braziliaanse media een 'neguinho', de Braziliaanse versie van het 'N-woord'. Dit deed hij terwijl hij de crash besprak waar Hamilton en Max Verstappen tijdens het seizoen 2021 in Silverstone bij betrokken waren. Dit heeft hem al flink wat problemen opgeleverd en lijkt hem de komende tijd alleen nog maar meer problemen op te gaan leveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Hoofd aerodynamica Ferrari stapt op na dramatische start in Bahrein'

Beschrijving van het verzoek

In het verzoek van de openbare aanklager staat het volgende: "Tijdens het noodlottige interview waarin de beklaagde commentaar geeft op een ongeval dat plaatsvond tijdens de Grand Prix van Silverstone, in juli 2021, verwijst hij meerdere keren naar Lewis Hamilton met minachting. Hij noemde zelfs de naam van de Engelse coureur, waarbij hij alleen naar hem verwees als "neguinho". Hij beging ook homofobie door te stellen dat "de 'neguinho' in die tijd meer sh*t had moeten geven." Er is volgens een Kamerlid spraken van “schendingen van de rechten van het slachtoffer en de zwarte en LHBTQIA+ bevolking, gelet op zowel het plan van internationale als nationale regelgeving.”

Nog meer schade voor Piquet

Volgens het Kamerlid "vertaalt de uitspraak duidelijk zijn [Piquet] opvatting van de zwarte professional - die niet in staat is om succesvol te zijn vanwege zijn competentie - waardoor het noodzakelijk is om andere middelen te gebruiken, zoals onderwerping, vernedering en minderwaardigheid tegenover blanke mensen die heteronormatieve regels volgen." De kans is aanwezig dat Piquet nog flink wat geld moet gaan betalen. De mensenrechtenorganisatie National LGBTI+ Alliance, wil 10 miljoen dollar zien van Piquet ter compensatie voor de schade die zijn uitspraken hebben veroorzaakt bij de LGBTI+ community.