Lars Leeftink

Donderdag 9 maart 2023 17:32 - Laatste update: 17:35

Ferrari kende in Bahrein een matige start van 2023 en lijkt meteen de volgende klap te moeten verwerken. Na het aanstellen van een nieuwe teambaas en hoofdstrateeg is nu ook het hoofd van de aerodynamische afdeling vertrokken.

Volgens Autosport is David Sanchez namelijk zelf opgestapt en op gardening leave gegaan, nadat er eerder al geruchten waren dat Ferrari van plan was zelf afscheid te nemen van hem. Sanchez vertrekt nadat de ontwikkeling van de auto sinds begin 2022 stil heeft gestaan en het team niet voldoende heeft gereageerd op de nieuwe reglementen die de FIA tijdens het seizoen 2022 en begin 2023 heeft doorgevoerd. Sanchez, die sinds 2012 al bij Ferrari werkzaam is, is sinds 2021 hoofd van de aerodynamische afdeling van Ferrari. Hij zorgde ervoor dat Ferrari met een verbeterde auto goed begon aan het nieuwe tijdperk in 2022, maar sindsdien is de ontwikkeling van de auto niet de goede kant opgegaan. Het matige begin van 2023 was voor Ferrari blijkbaar reden genoeg om in te grijpen, maar Sanchez besloot dus het heft in eigen hand te nemen. Het zou, na het vertrek van Iñaki Rueda als hoofdstrateeg (Ravin Jain was zijn vervanger), de volgende verandering zijn binnen Ferrari. Dankzij zijn gardening leave mag Sanchez tijdens een bepaalde periode nog niet werken in de Formule 1. Daarna is hij vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Volgens de geruchten is de kans groot dat hij dan terugkeert bij McLaren.

2022 goed begonnen, matig einde

Zoals gezegd begon het seizoen 2022 voor Ferrari goed. Het team kon voor het eerst sinds lange tijd weer echt denken aan de titel, mede dankzij twee overwinningen van Charles Leclerc tijdens de eerste drie races van het seizoen. Leclerc verzamelde een voorsprong van 46 punten op Max Verstappen, maar deze voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. Betrouwbaarheidsproblemen en strategische fouten zorgde er vervolgens voor dat Leclerc zijn voorsprong op Verstappen snel kwijt was geraakt. Vervolgens begon de Nederlander met Red Bull Racing te domineren en was de Nederlander in Japan al wereldkampioen. Leclerc werd, net voor Sergio Pérez, tweede. Carlos Sainz moest genoegen nemen met P5 in het kampioenschap.

2023 begint slecht

Met Frederic Vasseur werd er vervolgens voor 2023 een nieuwe teambaas aangekondigd, die dus meteen koos voor een andere hoofdstrateeg. Tijdens de testdagen zag Ferrari er al uit als het tweede team op de grid, en afgelopen weekend werd het er niet beter op. De auto leek op zaterdag prima te zijn, net zoals in 2023, maar kwam op zondag tekort. De degradatie van de banden zorgde ervoor dat het team op de harde band moest racen, terwijl Red Bull op de zachte band reed. Verstappen was al snel als sneeuw voor de zon verdwenen, terwijl Pérez uiteindelijk ook Leclerc voorbij zou gaan. De Monegask viel vervolgens uit dankzij motorproblemen, terwijl Sainz tevreden moest zijn met P4 achter Fernando Alonso. Daar waar het team in 2022 dus goed begon in Bahrein, is dit in 2023 alles behalve het geval.