Wanneer gaat Red Bull in 2023 iets merken van de verminderde ontwikkelingstijd?

Lars Leeftink

Donderdag 9 maart 2023 16:38 - Laatste update: 17:23

De concurrentie zal met gefronste wenkbrauwen afgelopen weekend in Bahrein hebben toegekeken hoe Red Bull Racing op zowel zaterdag als zondag domineerde en geen uitdager had. Daar waar veel fans zich zullen afvragen waarom de straf die Red Bull eind 2022 kreeg van de FIA niet meteen effect heeft, hielden de concurrenten hier wel rekening mee. De vraag is: wanneer gaat Red Bull het in 2023 dan wel merken?

Tijdens het seizoen 2022, dat door Max Verstappen en Red Bull compleet gedomineerd werd na drie moeizame eerste races, werd duidelijk dat Red Bull in 2021 met 432.652 pond over de budgetcap was gegaan. Dit nieuws kwam naar buiten rondom het moment dat Verstappen in Japan kampioen werd en het team het raceweekend daarna in de Verenigde Staten het kampioenschap bij de constructeurs won. Samen met de rel tussen Verstappen en Sergio Pérez in Brazilië zorgde het voor een vlekje op het seizoen 2022, dat zo dominant was verlopen en vol met records zat. Christian Horner, teambaas van Red Bull, heeft altijd volgehouden dat het bedrag dat het team over de budgetcap ging niet is uitgegeven aan het verbeteren van de auto. Het zou vooral om catering gegaan zijn, waar administratieve fouten zijn gemaakt. De concurrentie betwijfelt nog steeds of dit helemaal waar is. De straf die Red Bull vervolgens in overleg met de FIA kreeg, was niet niks.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bleekemolen over mogelijke Mercedes-exit Hamilton: "Red Bull zit niet op hem te wachten"

Straf overtreden budgetcap

Na overleg met de FIA accepteerde Red Bull het schikkingsvoorstel van het autosportorgaan. Het team kreeg een geldboete van 7 miljoen dollar en zou daarnaast 10% testtijd inleveren. De concurrentie was kritisch op deze straf. De geldboete was namelijk geen onderdeel van de budgetcap voor 2022, waardoor Red Bull dit geld dus gewoon kon overmaken zonder dat het verder financiële impact had op de budgetcap en de concurrentie ervan kon profiteren. De vermindering van de testtijd was echter een grote klap voor Red Bull. Tenminste, dat dacht Red Bull zelf, net zoals veel analisten en voormalig coureurs.

Het zorgt er namelijk voor dat het team in plaats van 70% (het percentage dat je per cyclus krijgt als je het kampioenschap bij de constructeurs wint) 63% testtijd per cyclus kreeg. Dit zou gedurende de twaalf maanden het geval zijn, dus tot het einde van het seizoen 2023. Ferrari zal in dezelfde periode 75% testtijd hebben, terwijl Mercedes 80% testtijd heeft. Een groot verschil, zo gaven onder meer Horner en adviseur Helmut Marko al aan. De concurrentie vond de straf echter niet zwaar genoeg. Het was hoe dan ook een straf waardoor de concurrentie een voordeel kreeg buiten de baan.

Testdagen en raceweekend Bahrein

Na een lange winter, een periode waarin de teams, coureurs en fans geen goed beeld konden krijgen van de situatie bij de andere teams, was het einde februari tijd voor de testdagen. Red Bull bleek dominant te zijn en zag er zowel tijdens de lange runs als tijdens de kwalificatieruns snel en dominant uit. Ook op het gebied van het gewicht van de auto kon de concurrentie niet toeslaan en tijd winnen, want net zoals alle andere teams zat ook Red Bull nu tegen de limiet aan. Een week later, toen het eerste raceweekend op het programma stond, zag het er tot Q3 weer heel anders uit. Zowel Pérez als Verstappen zochten naar balans en ritme in de RB19, terwijl Ferrari en Aston Martin het prima voor elkaar leken te hebben en ook Mercedes erbij zat. Toen Q3 aanbrak, verdween deze verhouding en begon Red Bull met domineren. Verstappen eindigde op P1 en Pérez op P2, met drie tienden voorsprong op de rest van het veld.

Tijdens de race, een dag later, bleek het verschil nog groter te zijn. Verstappen reed fluitend met een voorsprong van 12 seconden naar de overwinning. Pérez had het even lastig met Charles Leclerc dankzij een moeizame start, maar wist P2 al snel weer te heroveren en reed daarna weg. Toen Leclerc met motorproblemen uitviel, was de race helemaal voorbij. Pérez zou met bijna 17 seconden voorsprong op Fernando Alonso op P3 eindigen. Deze dominante vertoning vond plaats terwijl Verstappen op zowel zaterdag als zondag liet merken niet helemaal tevreden te zijn over de auto. Pérez gaf op zijn beurt aan dat het team voor het weekend in Bahrein vooral had gekozen voor een auto die tijdens de race snel, goed en consistent was. De reacties van de concurrentie na de race waren ook veelzeggend. George Russell en Mercedes-teambaas Toto Wolff gaven aan dat ze Red Bull wel alle races in 2023 zien winnen en de titelstrijd nu al beslist is, terwijl Leclerc totaal niet begreep waar de snelheid van Red Bull op zondag ineens vandaan kwam. Fans begonnen zich af te vragen waarom de straf van de FIA niet meteen impact had.

Waarom merken we niks van straf FIA?

De reden hiervoor lijkt op twee manieren vrij eenvoudig te zijn. Ten eerste eindigde Red Bull het seizoen 2022 sowieso al met een voorsprong op de concurrentie en hoefde het team vrij weinig aan de auto te doen om wederom een snelle auto te hebben voor 2023. Het was aan Ferrari en Mercedes om het gat te dichten met de aanwezige testtijd, maar dit lijkt beide teams niet gelukt te zijn. Ferrari had enorm veel last van degradatie van de banden en was genoodzaakt om op de harde band te rijden gedurende de race, terwijl Red Bull op de soft band reed en bijna evenveel degradatie had. Daarnaast is het verschil tussen de prestatie van de auto op zaterdag en zondag bij de Italiaanse renstal ogenschijnlijk nog steeds groot. Mercedes heeft porpoising opgelost, maar lijkt daarmee nog geen snellere auto te hebben ontworpen en vecht nog steeds met het huidige concept van de auto. Kortom: beide teams hebben geen stap vooruit weten te zetten.

Het enige team dat dit wel heeft gedaan, is Aston Martin. Het team van Alonso en Lance Stroll had echter een enorm gat richting Red Bull in 2022, iets wat onmogelijk in een paar maanden te dichten is. Dit is dan ook niet gebeurd, maar het gat is wel gehalveerd. Aston Martin zit nu op het niveau van Ferrari en Mercedes, maar nog lang niet op dat van Red Bull. Naast dat de concurrentie geen vooruitgang heeft geboekt, is er nog een andere reden waarom we momenteel nog niks van de straf van Red Bull merken.

Lange periode

De straf die Red Bull heeft ontvangen gaat, mede ook omdat het gat ten opzichte van de concurrentie al aanwezig was toen de straf begon, vooral op de lange termijn merkbaar zijn. De concurrentie heeft tot het einde van dit seizoen om het gat met Red Bull te dichten, en kan dit dus doen met veel meer testtijd dan de regerend kampioen. De verwachting is daarom dat de straf pas echt zichtbaar en merkbaar gaat zijn op de baan als de teams richting en rondom de races in Europa met updates komen. Deze updates zouden puur op basis van testtijd beter en gedetailleerder moeten zijn dan die van Red Bull. Kijk er dan ook niet gek van op als Ferrari, Mercedes en Aston Martin rondom de races in Europa en richting het einde van het seizoen pas echt beginnen in te lopen op Verstappen en zijn team.

2024

De kans is echter aanwezig dat het dan al te laat is en Red Bull de races daarvoor zo gedomineerd heeft dat de regerend kampioen in 2023 hoe dan ook de favoriet blijft om beide kampioenschappen te winnen. Daarnaast heeft het team genoeg slimme mensen in huis die al bewezen hebben goed en effectief met de aanwezige tijd om te kunnen gaan. De kans is dan ook vrij groot dat Red Bull het effect van de straf vooral in 2024 gaat merken, als het team minder tijd heeft gehad om aan de nieuwe auto te werken dan de concurrentie. De kans is vrij groot dat het team ook dan met de minste testtijd van alle teams de winter in zal gaan. Dit is dan wel zonder straf van de FIA. Deze straf loopt namelijk tot eind oktober/november. Vanaf de winterstop kan het team gewoon weer zonder penalty aan de slag.

Conclusie

Al met al lijkt Red Bull gedurende de eerste maanden van 2023 niet al te veel te gaan merken van de straf en zal het gewoon als favoriet de eerste seizoenshelft gaan afmaken. Rondom de races in Europa zal het team pas echt merken of het goed is omgegaan met de tijd die het heeft, of dat de concurrentie door middel van updates dichter in de buurt is gekomen en richting het einde van 2023 echt gaat profiteren van de straf. Het zal de hoop zijn van Ferrari, Mercedes en Aston Martin, die het liefst zo snel mogelijk de stap naar Red Bull willen maken. Zowel Red Bull als de rest van de teams hebben al aangegeven dat er updates 'in de pijplijn' zitten voor de rest van dit seizoen en er al een plan is gemaakt. De vraag is vooral wat ze doen met het voordeel qua testtijd dat ze hebben tot eind oktober/november en of het genoeg gaat zijn om het gat qua balans en prestatie op de baan met Red Bull te dichten.

Wat denk jij? Gaat Red Bull nog wat merken van de straf van de FIA? En zo ja, wanneer dan? Laat het weten in de comments of vul de poll in.