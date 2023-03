Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 13:06

Lewis Hamilton en Mercedes hebben een draak van een eerste race van het seizoen beleefd en automatisch rakelt dat weer de nodige vraagtekens rondom zijn toekomst op. Michael Bleekemolen denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen het lastig gaat krijgen, maar door zijn passie voor racen én de roem voorlopig nog geen afscheid wil nemen.

Het team van Mercedes had het nieuwe seizoen ongetwijfeld anders voorgesteld dan hoe het verlopen is in Bahrein. De Zilverpijlen hadden gehoopt het gat met Red Bull Racing een stuk kleiner te maken, maar het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn. Het zorgt voor de nodige vraagtekens rondom de toekomst van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk in de winter al om de tafel gaan om zijn na 2023 aflopende verbintenis met Mercedes te verlengen, maar volgens berichtgeving heeft men inmiddels de onderhandelingen in de koelkast gezet. Dat zorgt automatisch voor vraagtekens over zijn toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Emotionele coureur

Het gaat op deze manier in ieder geval emotioneel een zwaar jaar voor Hamilton worden, meent Bleekemolen. "Hij is natuurlijk emotioneel, dat hebben we gezien na Max zijn overwinning in Abu Dhabi. Toen is hij ongeveer een half jaar ondergedoken. Ik denk dat het hem gaat opbreken. Ik denk dat het te zwaar voor hem gaat worden. Hij wil natuurlijk niet op de zesde plek rondrijden. Dat zal nog wel wat voeten in de aarde gaan hebben", voorspelt hij in gesprek met GPFans. Bleekemolen krijgt de vraag of hij aan andere opties denkt. "Het zou kunnen dat hij dat denkt, maar waar moet hij dan wel naartoe? Ik denk dat ze bij Red Bull ook niet op hem staan te wachten", meent de Amsterdammer.

Roem en passie voor racen

Bleekemolen vervolgt: "Het is een moeilijk ding. Ik weet niet of hij in staat is om afscheid te nemen. Alonso wil na zoveel jaar ook geen afscheid nemen. Hij is ook zo'n type die door blijft racen. Ik kijk ook naar mezelf. Ik zou het ook verschrikkelijk vinden om niet meer te racen. Ik denk dat hij dat ook heeft." Hij denkt daarnaast dat de Britse coureur maar lastig afscheid kan nemen van de roem als Formule 1-coureur. "Je bent natuurlijk een wereldster, laten we eerlijk zijn. Max en Hamilton, dat zijn allemaal mensen die waar ze ook zijn lastig worden gevallen. Je bent overal de held. Dat is ook lang niet altijd even leuk. Het is best wel moeilijk voor ze om daar afscheid van te nemen." Toch gaat het niet alleen om de roem. "Hij houdt natuurlijk ook van het racen, dat is duidelijk. Hij doet het niet alleen voor de aandacht. Ik zie niet in dat hij de handdoek in de ring gooit." In de huidige stand van zaken hoeft Hamilton van Bleekemolen ook niet met pensioen. "Hij zit mij niet in de weg als hij zesde rijdt", grapt hij ten slotte.