'Kamp-Verstappen heeft voorkeur bij Red Bull-vertrek', Alonso wilde salaris Newey deels betalen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De mediadag in Bakoe zit erop en er is weer een heleboel naar buiten gekomen. Zo maakte Aston Martin-teambaas Mike Krack bekend dat Fernando Alonso zelfs een deel van het salaris van Adrian Newey wilde betalen. Ook onthult de teambaas dat de deur altijd openstaat voor de eventuele komst van Max Verstappen. Verstappen zelf, die reageerde ook op de interesse en Amanda Newey bijt van zich af na een opmerking van Adrian richting Lewis Hamilton, die door fans als respectloos werd gezien. Dit is de GPFans Recap van donderdag 12 september.

Meer DRS en nieuw asfalt: alle Baku City Circuit aanpassingen op een rij

Voor de tweede race op rij heeft de FIA DRS-zones verlengd op een Formule 1-circuit. Na Monza krijgt ook het Baku City Circuit een aanpassing - een van de twee DRS-zones wordt zelfs met honderd meter verlengd. Coureurs hebben het momenteel moeilijk met inhalen tijdens Grands Prix, en zo hoopt de FIA een helpende hand te kunnen verlenen. De aanpassingen van het Baky City Circuit lezen? Klik hier!

Aston Martin-teambaas Mike Krack erkent interesse in Max Verstappen

Adrian Newey werd dinsdag aangekondigd als nieuwste aanwinst van het Formule 1-team van Aston Martin. Teambaas Mike Krack is logischerwijs in zijn nopjes met de aanstelling van de Brit en hoopt dat het in de toekomst helpt bij het aantrekken van andere grote namen, bijvoorbeeld Max Verstappen. Lezen wat Mike Krack precies vertelt over de Red Bull-coureur? Klik hier!

Verstappen reageert op geflirt vanuit Aston Martin

Hoewel Aston Martin-teambaas Mike Krack de deur voor een eventuele transfer van Max Verstappen heeft opengezet, is de drievoudig kampioen in Bakoe helder. Zo vindt de Red Bull-coureur dat hij momenteel hele andere zorgen aan zijn hoofd heeft, dan een mogelijk toekomstig avontuur. De hele reactie van Verstappen lezen op de interesse vanuit Aston Martin? Klik hier!

Amanda Newey reageert op 'respectloze opmerkingen' Adrian richting Lewis Hamilton

Amanda Newey, de vrouw van Adrian Newey, heeft via social media gereageerd op de bewering van een aantal Formule 1-fans dat haar man zich respectloos zou hebben gedragen richting Lewis Hamilton. Newey liet deze dinsdag weten dat Aston Martin zijn nieuwe team is, waar veel Hamilton-fans wellicht hadden gehoopt op Ferrari. Lezen waarom de vrouw van Adrian in de verdediging schiet? Klik hier!

'Kamp-Verstappen heeft duidelijke voorkeur bij eventueel vertrek Red Bull Racing'

Hoewel Max Verstappen nog altijd een contract tot en met 2028 op zak heeft bij Red Bull Racing, is die toekomst bij het Oostenrijkse team hoogst onzeker. Zo is het geen geheim dat Mercedes zit te lonken naar de diensten van de Nederlander en ook Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft de deur open gezet voor de eventuele komst. Toch is Aston Martin niet het voorkeursteam van het kamp van de Nederlander. Lezen welk team dat wel is? Klik hier!

Aston Martin-teambaas knipoogt: 'Alonso bood aan salaris Newey te betalen'

Fernando Alonso (43) stond al klaar met zijn portemonnee toen hij te horen kreeg dat Aston Martin in gesprek was met Adrian Newey. De Spaanse coureur wilde dolgraag samenwerken met de topontwerper en was zelfs bereid mee te betalen aan zijn salaris, zo onthult teambaas Mike Krack met een knipoog in Azerbeidzjan. Lezen wat Fernando Alonso van plan was? Klik hier!

Bleekemolen ziet Verstappen wel vertrekken bij Red Bull: "Genoeg kapers op de kust"

In gesprek met GPFans laat Michael Bleekemolen zijn licht schijnen op de toekomst van Max Verstappen. Ondanks zijn lopende contract tot 2028 is zijn toekomst allesbehalve zeker en meerdere teams hengelen naar zijn diensten. Ook wordt een sabbatical in 2025 zelfs als optie genoemd. Michael Bleekemolen neemt de toekomst van Verstappen onder de loep. Lezen wat Michael Bleekemolen van de situatie vindt? Klik hier!

