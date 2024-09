Fernando Alonso (43) stond al klaar met zijn portemonnee toen hij te horen kreeg dat Aston Martin in gesprek was met Adrian Newey. De Spaanse coureur wilde dolgraag samenwerken met de topontwerper en was zelfs bereid mee te betalen aan zijn salaris, zo onthult teambaas Mike Krack met een knipoog in Azerbeidzjan.

Deze week kondigde Aston Martin officieel - middels een uitgebreide persconferentie - de komst aan van Newey. Het meesterbrein achter verschillende winnende F1-auto's kondigde kortgeleden zijn vertrek aan bij Red Bull Racing en koos uiteindelijk voor een nieuw avontuur bij Aston Martin. Maar om de beschikking te krijgen over de diensten van Newey, moest men wel diep in de buidel tasten. De 65-jarige ingenieur wordt één van de grootverdieners bij het Britse team. Toen Alonso hoorde dat Aston Martin aan de onderhandelingstafel zat met Newey, bood hij al grappend aan wel mee te willen betalen aan het enorme salaris van de topontwerper. Dit vertelt teambaas Krack in Bakoe, waar zijn team zich voorbereidt op een nieuwe Grand Prix.

Krack waanzinnig blij met komst Newey naar Aston Martin

De bevestiging van de komst van Newey, die in maart 2025 zal starten bij het team, heeft gezorgd voor veel optimisme en hoop. "Het is heel spannend voor ons allemaal. Ik lach nog steeds. Zie je me lachen?", zo staalt Krack van oor tot oor bij de pers in Azerbeidzjan. "Het is moeilijk om te stoppen met lachen. Ik denk dat dit fantastisch nieuws is voor ons als team. Het enthousiasme is enorm. Het was een slecht bewaard geheim, maar toen het nieuws intern werd overgebracht was het werkelijk geweldig om die 800 mensen te zien juichen. Toen Adrian uiteindelijk het podium opkwam [tijdens de persconferentie, red.] was dat nog veel meer. Dat was echt mooi, heel indrukwekkend."

Alonso wilde meebetalen aan salaris Newey

Toen Newey zijn vertrek aankondigde bij Red Bull Racing, stonden de rivaliserende teams direct voor hem in de rij. Iedereen wilde het genie van de paddock aan boord proberen te krijgen. Newey leek echter maar in twee opties geïnteresseerd te zijn: Ferrari en Aston Martin. Toen hij om tafel ging met laatstgenoemde en Alonso dit te horen kreeg, werd de Spaanse coureur laaiend enthousiast en bood hij aan de portemonnee te trekken. Alonso wilde koste wat het kost zorgen dat Aston Martin het door Newey gewenste salaris kon aanbieden. "Hij [Alonso, red.] was er dinsdag ook helemaal enthousiast over toen we de gesprekken hadden. Hij zei zelfs dat hij zijn salaris zou betalen om Adrian te betalen. Er werd gesproken over 10%, 20%. Dus ik zal later vandaag te weten komen hoeveel het echt is," liet Krack met een lach weten.

