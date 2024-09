Adrian Newey: wie is zijn vrouw en heeft hij kinderen?

Adrian Newey (65) werd vandaag officieel aangekondigd als nieuwste aanwinst van het Formule 1-team van Aston Martin. De topontwerper trok kortgeleden de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht en had vervolgens de teams voor het uitkiezen. Deze keuze maakte hij samen met zijn vrouw en kinderen, maar wie zijn dit?

Rond het middaguur maakte Aston Martin bij monde van eigenaar Lawrence Stroll in een live persconferentie bekend dat Adrian Newey zijn organisatie komt versterken. De topontwerper zal vanaf 1 maart 2025 aan de slag gaan bij het uiterst ambitieuze team. Kort nadat Newey bekendmaakte te zullen vertrekken bij Red Bull Racing, begonnen verschillende teams aan hem te trekken, waaronder ook Ferrari. Lange tijd leek het erop dat de Britse ontwerper zijn weg zou vervolgen in Italië, maar uiteindelijk viel de keuze toch op Aston Martin. Zijn familie speelde een grote rol in zijn beslissing en voor hen was het een behoorlijk opgave om te moeten verhuizen naar Italië. Met de keuze voor Aston Martin kunnen Newey en zijn gezin gewoon in Engeland blijven wonen.

Newey sinds 2017 getrouwd met Amanda

Newey is getrouwd met Amanda Smerczak, een Zuid-Afrikaanse vrouw. De twee stapten in 2017 in het huwelijksbootje en sindsdien reist Newey veel tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, waar hij ook veel tijd doorbrengt. Amanda is de dochter van een Zuis-Afrikaanse acteur, genaamd Ron Smerczak. Met Amanda heeft Newey geen kinderen, maar uit twee eerdere huwelijken zijn wel - in totaal - vier kinderen voortgekomen. Met Amanda deelt hij ook zijn liefde voor dieren en de twee hebben dan ook drie honden thuis rondlopen. Doordat Newey nu heeft gekozen voor Aston Martin, kunnen hij en Amanda gewoon in hun gigantische landhuis in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen. De hypermoderne fabriek van het F1-team bevindt zich immers in Silverstone.

Newey heeft vier kinderen

Nu Newey gewoon blijft wonen waar hij woont, verandert er ook voor zijn kinderen weinig tot niets. En dat is naar verluidt ook een belangrijke reden geweest voor Newey om te kiezen voor Aston Martin. Ferrari was altijd zijn droom, maar een transfer naar Maranello is er desondanks niet van gekomen. Newey kreeg met zijn eerste vrouw, Beverly, twee kinderen. Zij trouwden in 1983 en kregen twee dochters, genaamd Charlotte en Hannah. Zes jaar later gingen Newey en Beverly uit elkaar. Newey vond vervolgens weer de liefde bij Marigold in 1992. Met haar kreeg hij een dochter en een zoon, genaamd Imogen en Harrison.

Newey heeft meer dan 50 miljoen dollar vermogen

Met zijn contract bij Aston Martin gaat Newey ongetwijfeld weer een astronomisch salaris verdienen, maar het is niet zo dat de topontwerper er niet al warmpjes bij zat. Volgens Celebrity Net Worth heeft de 65-jarige autobouwer al ruim 50 miljoen dollar bij elkaar verzameld in zijn tijd in de Formule 1. Dit bedrag zal hij in zijn periode bij Aston Martin alleen maar snel verder zien toenemen.

