Red Bull Racing kondigde op 1 mei aan dat Adrian Newey zou vertrekken na 19 jaar bij het team. Na veel geruchten heeft Aston Martin Newey weten aan te trekken, en de legendarische ontwerper mag al op 1 maart aan de slag in Silverstone, wat betekent dat hij niet heeft moeten voldoen aan de gebruikelijke 'gardening leave' periode van een jaar.

Newey begon in 2006 bij Red Bull. De Brit had al vijf verschillende kampioenschap-winnende auto's ontworpen bij Williams en McLaren, en het succes bleef ook niet lang uit in Milton Keynes. In zijn derde hele seizoen, 2009, won Sebastian Vettel de eerste race ooit voor Red Bull in de RB5. Het team werd tweede in het constructeurs-kampioenschap en wist zes Grands Prix te winnen in 2009, en won tussen 2010 en 2013 vier keer achter elkaar beide kampioenschappen. Ondanks sporadische overwinningen met Daniel Ricciardo en Max Verstappen domineerde Mercedes het V6-tijdperk. Newey en Red Bull wisten het tij in 2021 te keren met de RB16B, en won weer beide kampioenschappen in 2022 én 2023, het meest dominante Formule 1-seizoen in de geschiedenis van de sport.

Artikel gaat verder onder video

BREAKING: Adrian Newey tekent bij Formule 1-team van Aston MartinLees meer

Exit-onderhandelingen bij Red Bull

In de aanloop naar de Miami Grand Prix kondigde Red Bull Racing aan dat Adrian Newey per direct afstand zou nemen van het F1-project, en in het eerste kwartaal van 2025 het bedrijf zou verlaten. Newey's contract liep tot het einde van 2025, maar beide partijen werden het eens om dit contract vroegtijdig te ontbinden. Deze onderhandelingen moeten te goeder trouw zijn gelopen, gezien de Brit ook niet aan de gebruikelijke periode van een jaar aan 'gardening leave' moet voldoen - het afstand moeten nemen van je huidige team voor je elders aan de slag gaat, om geen kennis mee te nemen. Hoogstwaarschijnlijk omdat Newey geen directe transfer maakte naar een ander team, maar enkel vertrok bij Red Bull, werd de Brit niet geforceerd om een jaar betaald thuis te zitten.

Newey ruilt Red Bull Racing in voor Aston Martin | hoe werd de Brit een Formule 1-legende?Lees meer

Newey de regelwijziging-specialist in 2026

Gedurende zijn carrière heeft Adrian Newey een reputatie opgebouwd als een specialist in het ontwerpen van Formule 1-auto's wanneer er aanzienlijke regelveranderingen worden doorgevoerd. In 1998 moesten auto's 20cm smaller worden - de MP4/13, de eerste McLaren ontworpen door Newey, won meteen de titel. In 2009 werd de aerodynamica drastisch op de schop genomen, en won Red Bull, een team wat nog geen één overwinning achter zijn naam had, zes races, en een jaar later begon de Red Bull-dominantie. In 2022 moesten auto's aan hun downforce komen via 'ground-effect', een enorme aerodynamische verandering. De RB18 in 2022 en de RB19 in 2023, ontworpen door Newey was veruit de beste auto van de grid. In 2026 is de volgende ingrijpende regelverandering: het chassis en de motor worden flink anders. De auto's moeten 30kg lichter, en de elektrische motor gaat een aanzienlijk grotere rol spelen. Het is nog maar de vraag of Newey in één jaar bij Aston Martin een winnende auto kan ontwerpen, maar gezien zijn track record kan het absoluut niet worden uitgesloten.

Gerelateerd