Amanda Newey, de vrouw van Adrian Newey, heeft via social media gereageerd op de bewering van een aantal Formule 1-fans dat haar man zich respectloos zou hebben gedragen richting Lewis Hamilton.

Het Formule 1-team van Aston Martin kondigde na maanden van speculatie afgelopen dinsdag aan dat Adrian Newey zich bij de Britse formatie zal voegen. Newey is een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 en diende eerder dit jaar, na een dienstverband van bijna twintig jaar, zijn ontslag in Bij Red Bull Racing. Bij de formatie van Lawrence Stroll gaat hij aan de slag als Managing Technical Partner, een deal waarmee naar verluidt dertig miljoen dollar per jaar gemoeid gaat.

Newey over Abu Dhabi 2021

Het team van Ferrari was ook in de race om de handtekening van Newey, waar hij aan de slag zou kunnen gaan met Lewis Hamilton. De Italianen trokken echter aan het kortste eind. Inmiddels krijgt Newey op social media behoorlijk wat kritiek, omdat hij zich in een recente aflevering van de High Performance Podcast respectloos over Hamilton zou hebben uitgelaten. Gevraagd naar de seizoensontknoping in Abu Dhabi in 2021 en de neerwaartse spiraal waar Mercedes de jaren hierna in terechtkwam, vertelde hij: "Ik denk dat het Mercedes dwars zat en in plaats van dat ze het accepteerden en verder gingen, begon het hun psyche te beïnvloeden. Dat is interessant."

Hij vervolgde: "Psychologisch konden ze het niet loslaten. We hebben allemaal wel eens een slechte race waarin we bijvoorbeeld hadden moeten winnen, maar dat rotding er in de laatste ronde mee stopte. Als ik een persoonlijk probleem heb, ben ik geen leuk gezelschap op het vliegveld op zondagavond, maar maandagochtend moet ik er weer voor gaan. Ik kan niet terneergeslagen de fabriek binnenlopen. Onderdeel van mijn werk is om iedereen te motiveren en niet om te zeggen 'Het is zo oneerlijk, we zijn bestolen'. Daar heeft niemand wat aan, wel dan?"

Amanda Newey reageert op kritiek F1-fans

Op social media hebben een aantal fans het idee dat Newey met zijn uitspraken Hamilton persoonlijk aanviel, en dat valt niet bij iedereen goed. De vrouw van Newey, Amanda, heeft de kritiek ook gezien en kan zich er niet in vinden, zo blijkt uit haar reacties op een aantal posts.

No, he didn't. He has a great deal of respect for Lewis. — Amanda Newey (@amanda_newey) September 10, 2024

