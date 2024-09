Max Verstappen zijn toekomst bij het team van Red Bull Racing lijkt ondanks zijn lopende contract tot 2028 allesbehalve zeker en meerdere teams hengelen naar zijn diensten. Ook wordt een sabbatical in 2025 zelfs als optie genoemd. Michael Bleekemolen neemt de toekomst van Verstappen onder de loep.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Artikel gaat verder onder video

Kapers op de kust

Het zorgt natuurlijk voor groot ongenoegen bij kamp Verstappen. Daar maakt men zich zorgen met het oog op de toekomst en hoopt men gewoon simpelweg de beste auto tot de beschikking te hebben. Daar bovenop blijft de interesse van Mercedes op de achtergrond aanwezig. Als er niet snel een hoop verbetert in 2025, is het volgens Bleekemolen einde oefening bij het team: "Dan gaat hij wel weg natuurlijk. Hij zal volgend jaar nog blijven, maar daarna wil hij dan weg. Er staan kapers genoeg op de kust, dus die gaat dan voor een vorstelijk salaris ergens rijden", stelt hij tegenover GPFans. "Dat kan van alles zijn, want iedereen wil Max. Mercedes zit natuurlijk ook te lonken, maar het kan van alles zijn. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij naar Ferrari gaat, want dat is het Mekka van de Formule 1", zo hoopt Bleekemolen.

Sabbatical?

De afgelopen weken hoorden we ook het gerucht dat Verstappen zelfs aan een sabbatical zou denken om alles op een rijtje te zetten in 2025 als het allemaal niet snel beter wordt bij Red Bull: "Ik kan het me haast niet voorstellen. Je leest natuurlijk meer van Max dat hij niet zo lang meer wil racen. Misschien is hij zo. Ik kan me dat bijna niet voorstellen", herhaalt Bleekemolen nog eens. "Ik race nog altijd, al kan ik mezelf natuurlijk niet met Max vergelijken. Een tussentijdse rustpauze is natuurlijk wat anders, maar wie weet dat hij dat doet. Ik zeg je ook dat het een zware job is om altijd maar de hele wereld rond te reizen in een tijdsbestek van een maand of negen. Het is verschrikkelijk zwaar. Te zwaar, denk ik", besluit hij.

Gerelateerd