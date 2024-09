'Kamp-Verstappen heeft duidelijke voorkeur bij eventueel vertrek Red Bull Racing'

Hoewel Max Verstappen nog altijd een contract tot en met 2028 op zak heeft bij Red Bull Racing, is die toekomst bij het Oostenrijkse team hoogst onzeker. Zo is het geen geheim dat Mercedes zit te lonken naar de diensten van de Nederlander en ook Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft de deur open gezet voor de eventuele komst. Wel is Mercedes, volgens bronnen van F1-insider, het voorkeursteam van de Nederlander bij een eventueel vertrek.

Het team van Red Bull Racing lijkt langzaam maar zeker uit elkaar te vallen. De afgelopen jaren zag het team namelijk Rob Marshall, Dan Fallows, Adrian Newey en Jonathan Wheatley de weg naar de uitgang vinden. Het biedt de kans aan talent om zich op te werken binnen het Oostenrijkse team, maar Verstappen wil uiteraard doorgaan waar hij in 2021 mee begon, het verzamelen van kampioenschappen. Of dat bij Red Bull Racing gaat gebeuren vanaf 2026, dat lijkt niet zo zeker meer te zijn.

Vertrouwen in Mercedes-power unit

Volgens de teambaas van Aston Martin zou ieder team Verstappen verwelkomen, voor het kamp van Verstappen telt echter alleen de beste kansen om kampioen te worden. "Ondanks alle vleierijen [van Aston Martin red.] rekenen Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen op de kracht van de Mercedes-motor, wanneer in 2026 volledig nieuwe motoren met 50 procent elektrisch aandeel komen. Of Honda vanaf het begin kan meekomen, dat dan Aston Martin vanuit Japan van motoren zal voorzien, is volgens experts nog onduidelijk", zo laat het Duitse medium optekenen.

Nieuw reglement

Het 2026-reglement focust zich vooral op de motoren, hoewel de Formule 1-auto's ook een stuk kleiner worden. Toch is het niet een reglement waarbij het voornamelijk op de aerodynamische kant van de wagens neerkomt, zoals bijvoorbeeld in 2022 met de introductie van de grondeffect-wagens. De stap die in 2026 wordt gezet is eerder te vergelijken met het reglement van 2014, waarbij het accent meer op de power units gaat liggen. Het vertrouwen vanuit het kamp van Verstappen lijkt dan ook eerder te liggen op het team uit Brackley, dan de renstal van Lawrence Stroll.

