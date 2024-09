Hoewel Lewis Hamilton graag had gezien dat Adrian Newey zich bij Ferrari zou voegen, kan hij ook leven met een Ferrari zonder de topontwerper. De Brit stelt in gesprek met Sky Sports F1 dat Newey slechts één persoon is en dat hij nog altijd zin heeft in het project van Ferrari.

De aankondiging dat Newey zou gaan vertrekken bij Red Bull Racing zorgde voor heel veel gespeculeer. Ferrari leek namelijk lange tijd op pole position te staan om de topontwerper in dienst te nemen, maar teambaas Frédéric Vasseur liet weten dat het duo er niet helemaal uitkwam over de invulling van de taken. Aston Martin wist wel toe te slaan en Newey zal vanaf maart 2025 dan ook onderdeel zijn van het team van Lawrence Stroll.

'Ferrari draait niet slechts om één persoon'

Ook Ferrari had graag Newey willen inlijven, maar nu dat niet is gelukt, stelt Hamilton dat er nog genoeg is om volgend jaar naar uit te kijken. "Ik denk dat iedereen met Adrian zou willen samenwerken en het zou leuk geweest zijn, maar het is slechts één persoon. Waar ik het meeste zin in heb, is om met een hele groep mensen aan de slag te gaan die gepassioneerd zijn, die een lange tijd geen succes of kampioenschap hebben gekend. Het is leuk om daar naartoe te gaan en dit avontuur met elkaar aan te gaan", aldus de zevenvoudig kampioen.

Back in Baku 💪 Excited to be out on track tomorrow pic.twitter.com/XkKl1peGj8 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 12, 2024

