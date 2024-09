Voor de tweede race op rij heeft de FIA DRS-zones verlengd op een Formule 1-circuit. Na Monza krijgt ook het Baku City Circuit een aanpassing - een van de twee DRS-zones wordt zelfs met honderd meter verlengd. Coureurs hebben het momenteel moeilijk met inhalen tijdens Grands Prix, en zo hoopt de FIA een helpende hand te kunnen verlenen.

Op Monza werd de DRS-zone op het rechte eind tussen Parabolica en de eerste chicane al verlengd met 103 meter. In 2023, en ook dit seizoen experimenteerde de FIA met het reduceren van DRS. Op het Circuit de Catalunya in Spanje en ook op Spa Francorchamps was er minder DRS beschikbaar voor de twintig coureurs, en dat leidde dan ook tot klachten. Het inhalen zou te moeilijk zijn gemaakt, al helemaal op Spa. Vorig jaar werd er in Baku ook gesleuteld aan de DRS-zones. De activatiezone werd verkort met honderd meter, en ook dat leidde destijds tot klachten van meerdere coureurs. De FIA lijkt haar lesje te hebben geleerd, gezien het in 2024 weer is teruggedraaid naar hoe het voorheen was.

Artikel gaat verder onder video

McLaren gaat nu tóch Norris-kampioenschap prioriteit gevenLees meer

Meer DRS, meer inhaalacties?

Het rechte einde na bocht 20 in Baku is het langste rechte einde op de kalender in Formule 1. Het is 2.2 kilometer vol gas, voor de auto's weer in de ankers moeten om de eerste bocht te halen. Vorig jaar begon de DRS-zone 447 meter na het uitkomen van bocht 20, maar dat wordt nu verkort met exact 100 meter naar 347. Dit zou moeten betekenen dat het aantal inhaalacties aanzienlijk zou moeten vergroten. De andere wijziging op het Baku City Circuit met betrekking tot de DRS is er een die waarschijnlijk niet merkbaar gaat zijn. De DRS-zone bij het uitkomen van bocht twee begint nu twee meter later dan voorheen.

Amanda Newey reageert op 'respectloze opmerkingen' Adrian richting Lewis HamiltonLees meer

Nieuw asfalt, nieuwe barrières

Naast het langste rechte eind heeft het Baku City Circuit nog een record op zijn naam staan, namelijk voor het smalste circuit op de kalender. Bij bocht acht, een kink naar links langs het beroemde kasteel, is de baan slechts 7.6 meter breed - dit is smaller dan welke andere bocht dan ook. Er is nieuw asfalt tussen bochten zeven en acht aangelegd, en ook aan het einde van de pitstraat, en op het rechte einde tussen bochten twee en drie. Hier zal dus minder grip beschikbaar zijn, aangezien de baan dan nog niet is 'ingerubberd' door eerdere races. Verder zijn er meerdere barrières verplaatst op vervangen over het hele circuit.

Gerelateerd