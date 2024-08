Lando Norris’ “Simply lovely” opmerking in Zandvoort zorgde voor opschudding. Terwijl Max Verstappen nog niet gereageerd heeft, geeft Daniel Ricciardo een inkijkje in hoe hij mogelijk zou reageren. En in Monza vond de eerste crash van het weekend plaats, waarbij de safety car donderdag de bandenstapel raakte. De FIA geeft nu een update over of dit problemen gaat opleveren voor het raceweekend.

