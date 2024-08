LIVE vanuit Zandvoort: Fans maken zich op voor stormachtige eerste training

Het Grand Prix-weekend in Zandvoort staat op het punt van beginnen. De eerste vrije training gaat om 12:30 uur van start en momenteel laten de weersomstandigheden nog wel wat te wensen over. Zo hangt er momenteel code geel in Zandvoort en dat heeft te maken met de harde windstoten. Via dit liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Dutch Grand Prix.

