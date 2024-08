Het Grand Prix-weekend in Zandvoort is vanmiddag met de eerste vrije training gestart. Lando Norris was daarin de snelste man, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede positie op de tijdenlijst. Daarnaast speelt het weer een flinke rol op Circuit Zandvoort en via dit liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Dutch Grand Prix.

