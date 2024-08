VIDEO: ‘Nieuw team meldt zich bij Newey’, Red Bull voert verandering door bij Pérez | GPFans News

Rondom Adrian Newey is het nog altijd niet rustig. Zo leek een aantal maanden geleden Ferrari op pole position te staan om de Red Bull-ontwerper over te nemen, kon Williams even hopen op de Brit en kwam onlangs het bericht dat Aston Martin dicht bij een deal zou zijn. Ook het team van Alpine zou zich nu officieel hebben gemeld bij Newey.

