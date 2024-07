In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Carlos Sainz werd een dag na de F1 Grand Prix van België aangekondigd als de nieuwe aanwinst van Williams. Teambaas James Vowles heeft onthuld dat de eerste gesprekken met de Madrileen al in december 2023 plaatsvonden, vóór de bekendmaking van de transfer van Lewis Hamilton. Sergio Pérez werd ook een dag na de race op Spa-Francorchamps bevestigd. Hij zal bij Red Bull Racing de teamgenoot blijven van Max Verstappen na de zomerstop. Er is echter gelekt dat de energiedrankfabrikant van plan was om hem te ontslaan, maar dat ze door Formule 1-eigenaar Liberty Media zouden zijn tegengehouden. Vandaag werd ook duidelijk dat Daniel Ricciardo na de zomerstop in actie zal blijven komen en dus zullen we niet Liam Lawson zien bij VCARB. Ondertussen heeft Alpine een groot probleem: de Renault-medewerkers zijn woest vanwege de mogelijke motordeal met Mercedes en dus dreigen ze met stakingen. Daarnaast wordt er ook gesproken over de toekomst van de Dutch Grand Prix en gaan we mogelijk Otmar Szafnauer terugzien in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Williams was al met Sainz bezig voordat transfer Hamilton bekend werd

Williams-teambaas James Vowles onthult dat Carlos Sainz al een doelwit was voor zijn team, voordat de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari bekend werd. De teambaas onthult namelijk dat hij vorig jaar tijdens het weekend in Abu Dhabi tijd met de familie Sainz doorbracht en allerlei routes bedacht om de camera's te ontwijken. "De eerste keer dat ik tijd doorbracht met zijn familie was in Abu Dhabi. We moesten ze achterom laten lopen zodat ze naar boven konden komen en naar mijn kantoor konden komen om te kletsen [zonder gezien te worden]. Dat was de eerste keer dat ik met ze allemaal sprak en het was de eerste keer dat ik ze leerde kennen," zo begon Vowles bij Formula1.com. "We hadden een band omdat ze familiewaarden hebben die erg op die van mij lijken - eerlijkheid, presteren op de baan zonder politiek en hoe doe je het beste werk met de apparatuur die je hebt? Er was veel resonantie tussen beide partijen." Lees hier het hele artikel over de gesprekken tussen Carlos Sainz en Williams.

'Red Bull-leiding heeft beslissing genomen over toekomst Ricciardo'

De leiding van Red Bull houdt vast aan de coureurs die in 2024 bij de twee teams van het merk zijn begonnen. Zo werd maandag bekend dat Sergio Pérez ook na de zomerstop de teamgenoot van Max Verstappen blijft, maar Motorsport.com heeft geleerd dat Daniel Ricciardo ook aanblijft, maar dan bij het zusterteam van Red Bull. De Australiër werd vorig jaar als vervanger van Nyck de Vries naar het voormalig AlphaTauri gehaald, met als vooruitzicht een zitje bij Red Bull Racing. Dat lijkt er voorlopig met de bevestiging van Pérez niet meer in te zitten. Het Visa Cash App RB-team is van nature een opleidingsteam, maar met het aantrekken van Ricciardo lijkt die filosofie overboord te zijn gegooid. Toch benadrukte Helmut Marko onlangs dat de aandeelhouders graag weer het originele plan willen uitvoeren met het team, maar met het aanblijven van Ricciardo, gaat de filosofie toch weer de koelkast in. Lees hier het hele artikel over Daniel Ricciardo die mag aanblijven bij VCARB.

Szafnauer werkt met Amerikaanse partij aan terugkeer in F1: "Is niet Andretti"

Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer werkt met een Amerikaanse partij aan een terugkeer in de Formule 1. Sinds de Grand Prix van België in 2023 is Szafnauer teambaas af, maar in gesprek met de James Allen F1-podcast onthult hij dat een terugkeer op de loer ligt, maar dat dit zeker niet met Andretti zal zijn. "Ik ben een concurrent en het leukste van alles vind ik de competitie. Dus om terug te komen in een rol waarin ik geen invloed kan uitoefenen, daarin zou ik niet geïnteresseerd zijn." Ook heeft de 59-jarige Szafnauer al gesprekken met enkele geldschieters gehad in de Verenigde Staten. "Ik heb gewerkt met een aantal organisaties in Noord-Amerika die de financiering hebben om een elfde team te starten. Het is niet Andretti." Lees hier het hele artikel over een nieuwe Amerikaanse partij in de Formule 1.

Verhalen over roulatiedeal Spa en Dutch GP 'kloppen niet', circuitdirecteur Zandvoort reageert

Dinsdagochtend kwam FORMULE 1 Magazine met het verrassende nieuws dat er een overeenkomst zou zijn gesloten met Zandvoort om de F1 Dutch Grand Prix veilig te stellen, maar dat het met Spa-Francorchamps in een roulatiesysteem zou worden gegooid. De Grand Prix van België zou dan elk even jaar worden georganiseerd, terwijl de Nederlandse race dan in de oneven jaren op de kalender werd gezet. Dat zou betekenen dat er in 2026 niet geracet zou worden op Zandvoort, want volgens de berichten mocht Spa-Francorchamps het spits afbijten. De verhalen over dit roulatiesysteem tussen de Belgische en Nederlandse Grands Prix kloppen echter niet. De doorgaans betrouwbare F1-journalist Daniel Moxon, werkzaam bij Mirror Sport, laat weten dat er nog geen sprake is van een overeenkomst om Spa-Francorchamps en Zandvoort te rouleren. Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort, heeft ook zelf op de berichten gereageerd. Hij hield het tegenover NU.nl kort en zei simpelweg dat het "niet klopte". Lees hier het hele artikel over toekomst van de Formule 1-race op Zandvoort.

Renault woest vanwege plannen Alpine: "We gaan de auto's misschien niet meer starten"

De werknemers van Renault zijn woest op het Alpine F1-team. Er doen namelijk geruchten de ronde dat de Franse renstal een motordeal aangaat met Mercedes. Alpine ziet het naar verluidt niet meer zitten om geld te blijven investeren in een motor die de Ferrari, Honda-RBPT en Mercedes niet kan bijhouden. Maar wat gebeurt er dan met Renault, dat alleen nog power units bouwt voor Alpine? Bruno Famin vertelde op Spa-Francorchamps tegenover de aanwezige media dat als deze plannen worden geaccepteerd door de vertegenwoordiger van de Renault-werknemers, dat Alpine dan power units van een andere leverancier zal moeten kopen, en geeft daarmee dus indirect aan dat het Renault F1-project dan wordt stopgezet. De Renault-monteurs dreigen nu met stakingen als de motordeal met Mercedes doorgaat. "We gaan de auto's misschien zelfs niet meer starten," zei een werknemer tegenover L'Equipe. Vakbondsafgevaardigde Karine Dubreucq vertelde verder dat er ook werknemers zijn die zich ziek melden, mogelijk uit wraak. Lees hier het hele artikel over de mogelijke stakingen bij Renault.

'F1-eigenaar Liberty Media hield ontslag Pérez tegen om problemen GP Mexico te voorkomen'

Er werd lang gespeculeerd over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, maar op de maandag na de F1 Grand Prix van België kwam het nieuws naar buiten dat hij de teamgenoot van Max Verstappen zal blijven na de zomerstop. Volgens F1-Insider zou Red Bull Racing echter toch het plan hebben gehad om Pérez zijn koffers te laten pakken. 'Dit is wat er achter de schermen is uitgelekt,' zo werd er geschreven op het Duitse platform. 'Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft Red Bull gevraagd om het ontslag van Pérez te heroverwegen. Zonder populaire held Pérez vreesden ze namelijk een extreme daling qua omzet tijdens de GP van Mexico op 27 oktober.' Helmut Marko heeft ook alvast een waarschuwing gegeven voor volgend seizoen: "De kaarten worden voor 2025 opnieuw geschud." De hoofdadviseur geeft aan dat het besluit over de Red Bull-zitjes voor na de zomerstop geen zekerheid geeft over 2025. Lees hier het hele artikel over Liberty Media die ingreep bij Red Bull.

