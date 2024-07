Eerdere berichten over een deal tussen de F1 Dutch Grand Prix en de Grand Prix van België, waarbij de twee races in een roulatiesysteem gaan, zouden niet kloppen, zo melden meerdere bronnen nu. Ook de circuitdirecteur van Zandvoort heeft op de verhalen gereageerd.

De Formule 1-wedstrijd in de Noord-Hollandse duinen zal in 2025 de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap zijn. In 2021 en 2022 was de Dutch Grand Prix nog de tweede race na de zomerstop, maar in 2023 werd Spa-Francorchamps verplaatst naar eind juli en dus werd Zandvoort de allereerste evenement na de zomerstop. Dat zal dit seizoen, maar ook volgend jaar weer het geval zijn. Maar hoe zit het met de Dutch Grand Prix ná 2025? "Als je het feitelijk vraagt, dan is het op dit moment zo dat 2025 de laatste race is die we op Zandvoort hebben," vertelde Robert van Overdijk tegenover Viaplay, toen de circuitdirecteur afgelopen weekend aanwezig was bij de race in de Ardennen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Szafnauer werkt met Amerikaanse partij aan terugkeer in F1: "Is niet Andretti"

Roulatiesysteem

Van Overdijk liet weten dat "het hele economische milieu eromheen dusdanig moet blijven dat het voor ons draagbaar is" en dat het animo onder de fans, evenals onder bedrijven en overheden, zal bepalen of de Formule 1 ook in de verre toekomst nog in Nederland komt.

Vervolgens kwam FORMULE 1 Magazine vanochtend met het verrassende nieuws dat er een overeenkomst zou zijn gesloten met Zandvoort, maar dat het met Spa-Francorchamps in een roulatiesysteem zou worden gegooid. De Grand Prix van België zou dan elk even jaar worden georganiseerd, terwijl de Dutch Grand Prix dan in de oneven jaren op de kalender werd gezet. Dat zou betekenen dat er in 2026 niet geracet zou worden op Zandvoort, want volgens de berichten mocht Spa-Francorchamps het spits afbijten.

OOK INTERESSANT: Verstappen vertelt of hij ooit vader wil worden: "Ik ben inmiddels wel bijna 27"

'Klopt niet'

De verhalen over dit roulatiesysteem tussen de Belgische en Nederlandse Grands Prix kloppen echter niet. De doorgaans betrouwbare F1-journalist Daniel Moxon, werkzaam bij Mirror Sport, laat weten dat er nog geen sprake is van een overeenkomst om Spa-Francorchamps en Zandvoort te rouleren.

Despite some reports today, I understand no deal has been agreed to alternate the Dutch and Belgian Grands Prix after 2025.



Doesn’t mean it won’t happen - but #F1 hasn’t definitely decided to go down that path yet. — Daniel Moxon (@dmoxon_) July 30, 2024

Van Overdijk heeft ook zelf op de berichten gereageerd. Hij hield het tegenover NU.nl kort en zei simpelweg dat het "niet klopte".

Zandvoort-directeur Robert van Overdijk ontkent het verhaal dat er een deal is die de DutchGP na 2025 laat afwisselen met de Belgische GP: ‘Klopt niet’. #F1 — Joost Nederpelt (@JoostNederpelt) July 30, 2024

De circuitdirecteur heeft vervolgens ook aan FORMULE 1 Magazine laten weten "zich niet te herkennen in dit artikel".

Gerelateerd