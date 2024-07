Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer werkt met een Amerikaanse partij aan een terugkeer in de Formule 1. Sinds de Grand Prix van België in 2023 is Szafnauer teambaas af, maar in gesprek met de James Allen F1-podcast onthult hij dat een terugkeer op de loer ligt, maar dat dit zeker niet met Andretti zal zijn.

Szafnauer heeft een lange staat van dienst binnen de Formule 1. Voordat hij bij Alpine aan de slag ging, was hij onder andere betrokken bij BAR, Honda en Force India. Uiteindelijk vielen de prestaties bij de Franse renstal tegen en na de race op Spa-Francorchamps vond de leiding van het team het genoeg geweest en nam Bruno Famin de honneurs tijdelijk waar.

Artikel gaat verder onder video

Alles in het werk stellen voor startbewijs

In de podcast legt Szafnauer zijn plannen voor de toekomst uit: "Ik ben een concurrent en het leukste van alles vind ik de competitie. Dus om terug te komen in een rol waarin ik geen invloed kan uitoefenen, daarin zou ik niet geïnteresseerd zijn." Ook heeft de 59-jarige Szafnauer al gesprekken met enkele geldschieters gehad in de Verenigde Staten. "Ik heb gewerkt met een aantal organisaties in Noord-Amerika die de financiering hebben om een elfde team te starten. Het is niet Andretti. We zijn nu bezig om een aantal van die bouwstenen en blokken op hun plaats te krijgen om ervoor te zorgen dat we alles hebben wat nodig is om succesvol te zijn om een team te starten, maar ook om een inschrijving te krijgen", aldus Szafnauer.

Gerelateerd