Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet zijn alweer enige jaren samen en het is klip en klaar dat Verstappen ook goed overweg kan met dochter Penelope. Zijn rol in de opvoeding van de dochter van Piquet zorgt automatisch voor vragen over Verstappen zijn plannen: wil hij niet eindelijk een keer vader worden?

Het is inmiddels meer dan duidelijk dat Verstappen behoorlijk goed met kinderen overweg lijkt te kunnen. De drievoudig wereldkampioen verschijnt regelmatig samen met zijn geliefde Penelope op online beelden en in de publiciteit. Penelope is het dochtertje van zijn vriendin, Kelly Piquet, en Daniil Kvyat. Opmerkelijke genoeg zien we de Russische voormalig Formule 1-coureur bijna nooit met de kleine spruit op beelden langskomen en is het juist Verstappen die een belangrijke rol als vaderfiguur lijkt te spelen in de jeugd van de kleine Penelope.

Band met Penelope

Aan de hand van de dingen die we openbaar te zien krijgen, lijkt het er in ieder geval op dat Penelope veel liefde kent voor Verstappen. Zo verschijnt ze regelmatig op één van Verstappen zijn livestreams tijdens het simracen en klonk haar stem door de uitzending van de Grand Prix van Japan heen tijdens de podiumceremonie nadat Verstappen daar de Grand Prix op zijn naam schreef. Inmiddels is de Red Bull-coureur ook alweer enige tijd samen met de 35-jarige Kelly Piquet. Het begint dan ook steeds meer de vraag te worden wanneer Verstappen een keer papa gaat worden.

Papa Verstappen?

Het is natuurlijk de vraag of hij dat überhaupt wel wil, al lijkt het duidelijk dat hij goed met kinderen is. De leider in het wereldkampioenschap geeft nu voor eens en altijd antwoord op het mysterie rond zijn kinderwens: "Ik zou heel graag kinderen willen. Inmiddels ben ik ook al bijna 27", zo lijkt hij erop te hinten dat het langzaam wel tijd wordt. "Onderaan de streep is het iets dat je niet helemaal zelf in de hand hebt. Soms moet het gewoon gebeuren. Ik weet niet of er een god bestaat die het bepaalt, maar het zou wel geweldig zijn", zo klinkt zijn duidelijke antwoord.

