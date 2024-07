Red Bull Racing heeft zichzelf met een flink probleem opgezadeld door vast te houden aan Sergio Pérez en Daniel Ricciardo na de zomerstop. Doordat de Oostenrijkse renstal heeft besloten het ervaren duo minstens tot het einde van het seizoen een stoeltje te garanderen, kan er nu één coureur uit de Red Bull-familie gratis en voor niets de deur uitlopen.

Er is weer van alles gaande achter de schermen bij Red Bull. Na afloop van de Belgische Grand Prix leek alles en iedereen het er wel over eens dat Pérez het veld moest ruimen in de zomerstop. Afgelopen maandag hield het management een vergadering, maar daarin werden verrassende keuzes gemaakt. Pérez mag tóch aanblijven in het restant van 2024 en dat geldt ook voor Ricciardo, die eveneens een weinig indrukwekkende eerste seizoenshelft achter de rug heeft bij het Formule 1-team van Visa Cash App RB. "Ricciardo blijft ook. Er verandert niks", zo liet topadviseur Dr. Helmut Marko weten. Maar dit zorgt wel voor een benauwde situatie voor Red Bull, zo wordt nu gemeld.

Bracht Liberty Media Red Bull op de andere gedachten?

Het feit dat Red Bull plots besloot toch vast te houden aan Pérez, kwam voor meerdere mensen als een verrassing. Ricciardo leefde in de veronderstelling dat hij woensdag tijdens een shoot-out op Imola aanspraak kon maken op het zitje van de Mexicaan en Liam Lawson stond al klaar om vervolgens het stoeltje van de Australiër bij het zusterteam over te nemen. Zelfs de familie Verstappen zou op Spa zijn ingelicht over het feit dat Pérez de laan zou worden uitgestuurd. Het liep toch anders, volgens verschillende bronnen ook omdat het Liberty Media zou zijn geweest dat Red Bull op andere gedachten bracht over Pérez. De eigenaar van de Formule 1 zou vrezen voor de financiële gevolgen met betrekking tot de Mexicaanse Grand Prix. Maar er wacht nog een ander probleem voor Marko en consorten.

Plotselinge aanblijven Pérez zorgt voor probleem

Marko, eindverantwoordelijke voor de coureursdoorstroom bij de Red Bull-teams, heeft door het verrassende aanblijven van Pérez plots een probleem met Lawson. Van de Nieuw-Zeelandse coureur was al bekend dat hij in 2025 een stoeltje moest krijgen, anders mocht hij gratis de deur uitlopen bij Red Bull, maar nu meldt de Arabische tak van Motorsport.com dat dit stoeltje hem uiterlijk in september zwart op wit moet zijn toegezegd. En dat brengt Red Bull in een benauwde situatie. Ricciardo en Pérez hebben immers te horen gekregen dat ze mogen blijven.

Terugtrekkingsclausule Lawson

De zogenoemde 'terugtrekkingsclausule' in het contract van Lawson zou Red Bull voorrang geven om hem te contracteren voor een Formule 1-stoeltje, mits de deal uiterlijk in september van 2024 wordt afgerond. Als Red Bull langer wacht, heeft Lawson vrij baan om elders onderdak te zoeken. Red Bull zou er voor kunnen kiezen het 22-jarige talent nu een contract voor te leggen voor 2025, met als gevolg dat dit de gehele tweede seizoenshelft rond zal zingen in de koppies van Ricciardo en Pérez - en dat wil je niet. Daarnaast ontneem je de twee ervaren coureurs - en jezelf als team - de kans om volgend seizoen met elkaar door te gaan als de prestaties goed zijn. Marko en consorten zullen dus moeten gaan nadenken hoe ze om willen gaan met dit probleem, dat ze zelf hebben gecreëerd.

