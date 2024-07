Er werd lang gespeculeerd over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, maar op de maandag na de F1 Grand Prix van België kwam het nieuws naar buiten dat hij de teamgenoot van Max Verstappen zal blijven na de zomerstop. Volgens F1-Insider zou dit besluit echter niet geheel door Red Bull zelf zijn gemaakt.

Pérez heeft het lastig achter het stuur van de RB20-bolide. Max Verstappen heeft tot nu toe in 2024 zeven overwinningen op zijn naam geschreven en, ook al hebben McLaren, Ferrari en Mercedes een inhaalslag gemaakt, de Nederlander heeft nog steeds een relatief comfortabele leiding in het kampioenschap. Het gat naar Lando Norris is 78 punten met nog tien Grands Prix te gaan. Pérez daarentegen kan totaal niet meer meekomen. Zijn laatste podium kwam in China en sinds Imola is hij niet meer in de top zes geëindigd. Als George Russell niet was gediskwalificeerd na zijn zege op Spa-Francorchamps, dan lag de Mexicaan nu achtste in de tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Houding Tsunoda zit promotie naar Red Bull Racing in de weg'

Pérez en Ricciardo blijven

Het was Red Bull natuurlijk wel opgevallen dat 28 punten scoren in acht raceweekenden bijzonder weinig is voor een coureur in een auto dat het constructeurskampioenschap leidt. Toch mag Pérez ook na de zomerstop in het stoeltje naast Verstappen kruipen, ondanks dat de energiedrankfabrikant het risico loopt de wereldtitel kwijt te raken aan McLaren. "Pérez blijft. We willen hem weer in vorm zien te krijgen," vertelde Helmut Marko tegenover F1-Insider. De hoofdadviseur was vandaag aanwezig op Circuito de Jerez tijdens een Formule 4-test om te scouten, opzoek naar 'de volgende Verstappen', toen hij het belletje van het Duitse platform kreeg om een interview te doen. Marko bevestigde ook dat Daniel Ricciardo verder in actie zal komen voor VCARB. "Ricciardo blijft ook. Er verandert niks."

OOK INTERESSANT: 'Shoot-out tussen Lawson en Ricciardo gaat bijdragen aan rijderskeuze voor 2025'

Liberty Media heeft mogelijk ingegrepen

Volgens F1-Insider zou Red Bull Racing echter toch het plan hebben gehad om Pérez zijn koffers te laten pakken. 'Dit is wat er achter de schermen is uitgelekt,' zo werd er geschreven. 'Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft Red Bull gevraagd om het ontslag van Pérez te heroverwegen. Zonder populaire held Pérez vreesden ze namelijk een extreme daling qua omzet tijdens de GP van Mexico op 27 oktober.' Marko heeft ook alvast een waarschuwing gegeven voor volgend seizoen: "De kaarten worden voor 2025 opnieuw geschud." De 81-jarige Oostenrijker geeft aan dat het besluit over de Red Bull-zitjes voor na de zomerstop geen zekerheid geeft over 2025.

Gerelateerd