Deze week rijdt het team van Visa Cash App RB een test op het circuit van Imola en daar zou er gekeken worden naar een potentiële keuze tussen Liam Lawson en Daniel Ricciardo voor een Red Bull-stoeltje. Nu men doorgaat met Sergio Pérez, wordt de test omgezet naar een mogelijkheid om de opties voor volgend seizoen te bekijken.

Op maandag in Milton Keynes stond er een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Na de opnieuw teleurstellende prestatie van Pérez in België - de routinier kwam vanaf P2 niet verder dan de zevende plek - was het billenknijpen voor de Mexicaanse fans. Desalniettemin kwam op maandag in de avond het verlossende woord vanuit Milton Keynes naar buiten: Pérez is ook na de zomerstop weer gewoon actief voor Red Bull. Op het internet en in de media werd er vol verbazing gereageerd op de beslissing om Pérez binnen het team te houden, zeker nu de druk in het constructeurskampioenschap begint te groeien met het razendsnelle McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Shoot-out

Ook Ricciardo en Lawson zullen balen dat men ervoor kiest om door te gaan met Pérez. Zij zagen hun kansen schoon om het stoeltje van Pérez te bemachtigen, maar deze lopen zij nu mis. Op woensdag zou het team van Racing Bulls bovendien een heuse shoot-out organiseren op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. Het team zou daar de laatste filmdag inzetten om te kijken hoe de coureurs tegen elkaar presteren en wie de beste keuze zou zijn om verder mee te gaan. In principe was dit om een mogelijke opvolger van Pérez aan te wijzen, maar dat is dus niet meer nodig.

Volgend seizoen

Wellicht was het nog een mogelijkheid voor het team om te kijken of er in de Racing Bulls-opstelling geschoven kon gaan worden, maar ook dat gaat niet gebeuren. Dat meldt Auto, Motor und Sport. De test in Imola gaat nog wel gewoon door zoals gepland, maar zal nu alleen functioneren voor het verzamelen van gegevens richting 2025. De resultaten van de tests zullen daarbij wel dienen als belangrijke data in het bepalen van de coureurs die Red Bull en Racing Bulls volgend seizoen naar voren schuiven.

Gerelateerd