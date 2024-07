De familie van Max Verstappen zou nogal verbaasd zijn over het besluit van Red Bull Racing om Sergio Pérez aan te houden. Volgens F1-Insider werden ze namelijk tijdens de F1 Grand Prix van België nog vertel dat Max een nieuwe teamgenoot zou krijgen na de zomerstop.

Hoofdadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner kwamen op de maandag na de race op het Circuit de Spa-Francorchamps bij elkaar om te bepalen wat ze met Sergio Pérez aan moesten. Aangezien de Mexicaan slechts 28 punten heeft gescoord in de afgelopen acht wedstrijden, loopt Red Bull het risico de constructeurstitel te verliezen in het gevecht met McLaren. De werknemers in de fabriek in Milton Keynes kregen als eerste het nieuws te horen: Pérez blijft. Red Bull zou de beslissing echter niet alleen hebben gemaakt. Naar verluidt heeft Liberty Media, het bedrijf dat de rechten van de Formule 1 in handen heeft, hier invloed op gehad. Ze waren namelijk bang voor problemen tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad die in oktober wordt verreden en zouden Red Bull daarom hebben verzocht het ontslag van Checo te heroverwegen.

Verstappen neemt het op voor Pérez

Verstappen zal verheugd zijn op het feit dat Pérez ook na de zomerstop nog zijn ploegmaat is. De Nederlander nam het namelijk voor hem op, nadat Pérez in België van de voorste startrij helemaal terug was gevallen naar de achtste positie, wat uiteindelijk P7 werd na de diskwalificatie van racewinnaar George Russell. "Onze grootste zorg is de auto. Dat is waar we ons vooral op moeten focussen, omdat ik vind dat als je kijkt naar Checo's weekend, dan was dat erg positief. Uiteraard heeft de race weer laten zien dat we het gewoon lastig hebben als het gaat om bandenmanagement. Ik vind dat dát onze prioriteit moet zijn. We waren simpelweg niet sneller dan de auto's om ons heen," vertelde Verstappen tegenover de aanwezige media op Spa-Francorchamps.

180 graden gedraaid

Verstappen en zijn familie waren er echter vanuit gegaan dat Pérez zijn koffers moest pakken. F1-Insider meldt dat ze verbaasd waren over deze beslissing van Red Bull, want aan hen was namelijk iets compleet anders verteld tijdens het raceweekend in de Ardennen. 'Zelfs de familie Verstappen was verrast. Voordat ze de Belgische Grand Prix verlieten, maakten Helmut Marko en Christian Horner dit duidelijk aan de Verstappens: Pérez ligt eruit, Verstappen zal na de zomerstop een nieuwe teamgenoot krijgen voor zijn thuisrace in Zandvoort,' zo werd er geschreven op het Duitse platform dat dichtbij Marko staat. 'Het bericht was unaniem, nadat Pérez opnieuw zijn race vergooide in Spa, en dat werd gezien als zijn laatste kans om zich te bewijzen. Verstappen en co. waren des te verbaasder toen ze op maandagavond hoorden dat Red Bull 180 graden gedraaid was.'

