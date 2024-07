Sergio Pérez blijft bij het team van Red Bull Racing, dat weet Erik van Haren van De Telegraaf te melden. De toekomst van de Mexicaan was lange tijd onzeker, maar het Oostenrijkse team lijkt nu de onrust achter zich te willen laten en doorgaan met Pérez, die tot eind 2025 vastligt in Milton Keynes.

Op maandag werd er door de hoge heren van Red Bull Racing gesproken over wat men toch moet doen met het zitje naast Verstappen. Pérez liet tijdens de race in België opnieuw niet zien wat men ervan hoopt bij de Oostenrijkse formatie. De routinier moet namelijk voorop de grid hulp kunnen bieden aan eerste man Verstappen en daarnaast de nodige punten bij elkaar sprokkelen voor het constructeurskampioenschap. Pérez, lange tijd in het bezit van de beste auto op de grid, staat echter op een teleurstellende achtste plek in het wereldkampioenschap en kwam in België vanaf startplek P2 niet verder dan P7.

Gesprek op maandag

En dus was het wel duidelijk dat er een zeer zware dag voor de hoge Red Bull-heren op het programma stond. Onder meer Helmut Marko en Christian Horner gingen in gesprek om te bepalen wat men moest doen met de Mexicaan die in principe nog anderhalf seizoen onder contract staat. De druk op hem is de afgelopen weken steeds groter geworden en bovendien wordt Red Bull door de tegenvallende prestaties steeds verder bijgehaald in het constructeurskampioenschap door McLaren. Dat team beschikt wel over twee consistente coureurs.

Horner bevestigt langer verblijf

De knoop is nu echter doorgehakt over Pérez zijn toekomst: we zullen hem ook tijdens de Dutch Grand Prix na de zomerstop terugzien op de grid. Christian Horner bracht maandagmiddag het nieuws aan alle Red Bull-medewerkers op de fabriek in Milton Keynes: "Checo blijft een Red Bull Racing-coureur, ondanks alle speculaties van de laatste tijd. We kijken ernaar uit om hem te zien presteren op circuits waar hij het voorheen ook goed heeft gedaan, na de zomerstop”, zei hij tegenover honderden medewerkers. Daarmee is de toekomst van Pérez voorlopig dus veilig.

