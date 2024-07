Max Verstappen ziet Sergio Pérez liever niet vertrekken bij Red Bull Racing. De kampioenschapsleider vindt dat zijn team zich op de RB20 moet concentreren en dat 'Checo' het gewoon prima deed tijdens de F1 Grand Prix van België.

Vandaag is een cruciale dag voor Pérez, want volgens de verhalen zal Red Bull, of in ieder geval hoofdadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner, in de fabriek in Engeland een beslissing nemen over de toekomst van de Mexicaanse coureur. De energiedrankfabrikant heeft een aantal opties. Zo kan Pérez aanblijven, ondanks het feit dat hij de laatste acht races niet in de top zes is gefinisht, waardoor McLaren de kans heeft gekregen om het gat te dichten in het constructeurskampioenschap, maar hem vervangen met Daniel Ricciardo of Liam Lawson valt ook onder de mogelijkheden. De twee coureurs uit Oceanië doen aankomende woensdag een filmdag met de VCARB01 als een soort sollicitatiegesprek voor het stoeltje naast Verstappen. Zelfs free agent Carlos Sainz aannemen lijkt niet te zijn uitgesloten bij Red Bull.

Van P2 naar P7

De wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps had dé race moeten zijn waarin Pérez kon laten zien uit welk hout hij is gesneden. Hij had zich als derde gekwalificeerd en zou Charles Leclerc vergezellen op de voorste startrij na de gridstraf voor Verstappen. Hij verloor een positie aan Lewis Hamilton in de openingsronde en de Mercedes-coureur ging vervolgens ook voorbij aan Leclerc. George Russell zag als eerste het zwart-witgeblokt na een briljante éénstopper, maar Hamilton kreeg de overwinning in de schoot geworpen, nadat bleek dat de Mercedes van Russell onder het minimumgewicht zat. Oscar Piastri en Leclerc maakten het podium af voor Verstappen en Norris. Pérez werd eenzaam geklasseerd als zevende. Hij zakte langzaam maar zeker terug, nadat hij het vooral lastig had gehad op zijn tweede setje mediums.

Bandenmanagement

Verstappen neemt het desondanks op voor Pérez. "Onze grootste zorg is de auto," begon hij tegenover de aanwezige media in de Ardennen. "Dat is waar we ons vooral op moeten focussen, omdat ik vind dat als je kijkt naar Checo's weekend, dan was dat erg positief. Uiteraard heeft de race weer laten zien dat we het gewoon lastig hebben als het gaat om bandenmanagement. Ik vind dat dat onze prioriteit moet zijn. We waren simpelweg niet sneller dan de auto's om ons heen."

Grotere voorsprong

Op de vraag of Red Bull beter Pérez en Verstappen op de baan hadden kunnen wisselen vóór de eerste pitstop, antwoordde de Nederlander: "Nee, ik denk niet dat dat eerlijk is naar hem toe, want hij rijdt ook maar gewoon zijn eigen race. Volgens mij hebben we het juiste gedaan en ik denk niet dat het veel had uitgemaakt wat betreft mijn eigen race." Verstappen denkt dat zijn Red Bull "de snelheid had om te vechten voor de overwinning", als hij vanaf de eerste positie was gestart, maar hij is blij dat hij zijn voorsprong op Lando Norris in de tussenstand heeft kunnen uitbreiden.

