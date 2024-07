Daniel Ricciardo (35) heeft na afloop van de Belgische Grand Prix een ontmoeting gehad met Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Visa Cash App RB-chef Laurent Mekies. Het drietal werd gefilmd in de paddock van Spa-Francorchamps - en hoewel er geen microfoon was om het gesprek op te vangen, is de reactie van Ricciardo bij het verlaten van de meeting veelzeggend.

Er verspreiden zich momenteel razendsnel beelden van een conversatie tussen Ricciardo, Mekies en Horner op social media. Het drietal, alleen geallieerd aan Red Bull, spraken elkaar amper een uur na afloop van de Belgische Grand Prix. Een draaiende camera in de paddock ving het gesprek op en zoomde in op het uiterst interessante onderonsje. Het drietal had niet door dat ze gefilmd werden. Hoewel de inhoud van het gesprek niet te horen is, valt niet uit te sluiten dat de heren bespraken wie er tijdens de Dutch Grand Prix mag plaatsnemen in het stoeltje van Sergio Pérez, die wederom een teleurstellend optreden kende vandaag.

Doek gaat vallen voor Pérez

Niemand lijkt er meer aan te twijfelen dat het einde van Pérez bij Red Bull nabij is. Er wordt al wekenlang gespeculeerd over zijn toekomst en in België bevestigde hij nog maar eens waarom dat het geval is. Hij begon als tweede aan de race in de Belgische Ardennen, maar finishte uiteindelijk teleurstellend als achtste. Hij won nog wel een plek door de diskwalificatie van George Russell, maar dit verandert niets aan zijn optreden. Ricciardo bevestigde vandaag na een vraag van GPFans al dat hij een soort van "sollicitatiegesprek" heeft met Red Bull aanstaande woensdag in de vorm van een testdag op Imola.

Veelzeggend lachje bij Ricciardo

En het feit dat Ricciardo direct na de Grand Prix van België in gesprek ging met Mekies en Horner, kan gezien worden als een 1+1=2. Daarnaast was de reactie van Ricciardo veelzeggend toen hij het gesprek met de twee teambazen afsloot. Hij schudde de hand van een glimlachende Horner, draaide vervolgens zijn hoofd richting de draaiende camera en kon een 'lachje van vreugde' niet onderdrukken. Hij huppelde vervolgens snel het pitgebouw in. Mekies en Horner liepen vervolgens de tegenovergestelde kant op.

Ricciardo op pole voor stoeltje Pérez in Zandvoort

Ricciardo staat duidelijk op pole voor het stoeltje van Pérez, al zou Red Bull ook andere coureurs, waaronder Liam Lawson, overwegen. De Oostenrijkse renstal schijnt echter de voorkeur te hebben voor een rijder met ervaring en die weet om te gaan met de druk van een topteam. Daarnaast heeft Ricciardo meer ervaring met het ontwikkelen van een auto en heeft hij een fantastische klik met Verstappen. Niet voor niets stapte hij vandaag na afloop van de race samen met de familie Verstappen, en manager Raymond Vermeulen, in de helikopter op Spa.

Prima optreden Ricciardo in België

De Australiër kende overigens zelf ook een prima race in Stavelot. In zijn Visa Cash App RB-bolide wist hij ruim voor teamgenoot Yuki Tsunoda te finishen en door de diskwalificatie van Russell mocht hij zelfs een punt bijschrijven. Tsunoda finishte in de bijgewerkte uitslag als zestiende. Zodoende deed Ricciardo ook goede zaken voor het juniorenteam in België.

