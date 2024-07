Of Sergio Pérez ook na de zomerstop in de RB20 naast Max Verstappen zal zitten, dat is nog maar even de vraag. Over wie nu de opvolger moet gaan worden, daar lijken de fans wel uit te zijn. Zo vloog Verstappen vanuit België met de helikopter terug samen met Daniel Ricciardo en fans zien die combinatie voor de rest van het 2024-seizoen wel zitten.

Het weekend in België was erop of eronder voor Pérez. De Mexicaan begon nog prima, door de derde tijd te rijden en uiteindelijk vanaf P2 de wedstrijd aan te vangen. Toch verliep de grote prijs niet in het voordeel van 'Checo' die uiteindelijk terugviel naar P8, maar één plekje opschuift door de diskwalificatie van George Russell. Helmut Marko liet al weten zwaar teleurgesteld te zijn in de prestaties van de Mexicaan in België en met het evaluatiemomentje op maandag, lijkt dat weinig goeds te voorspellen.

Maakt Pérez plaats voor terugkeer Ricciardo?

Ricciardo en Verstappen kunnen prima door één deur en vliegen wel vaker samen naar huis. Toch is dat met het gegeven dat Pérez misschien plaatsmoeten maken ineens in een heel ander daglicht komen te staan. Verstappen deelde zijn terugvlucht op Instagram en de fans hebben de conclusie getrokken.

they’re so teammates next race — 𝑏𝑜𝑛🩵 105 ‼️ (@bonniebes0s) July 28, 2024

Confirmed new teammate for the 2nd part of the season — Racing Fanatics (@Racing_Fanatics) July 28, 2024

Teammates next week — James (@GREEKMASTER99) July 28, 2024

They left checo there — mmmmh🇮🇹 (@getmesumtea) July 28, 2024

oh they've definitely replaced perez with daniel — meher (@ih8boyzzzz) July 28, 2024

