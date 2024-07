Volgens Robert Doornbos kan het niet anders dan dat Sergio Pérez in België zijn laatste wedstrijd voor Red Bull Racing heeft gereden. De positie van de Mexicaan bij het Oostenrijkse team wordt maandag geëvalueerd en de Rotterdam verwacht dat het doek gaat vallen voor 'Checo'.

Het raceweekend in Belgie was het weekend waar Pérez moest laten zien dat het zitje in de RB20 nog altijd in goede handen is bij de Mexicaan. 'Checo' begon nog goed, want uiteindelijk wist hij de derde tijd te rijden in de kwalificatie en vertrok hij vanaf P2 door de gridstraffen van Max Verstappen. Tijdens de race viel Pérez echter terug naar P8, want uiteindelijk door de diskwalificatie van George Russell een zevende plek werd. De mannen van het Race Café bespreken de positie van de tweede man van Red Bull Racing, waarbij Doornbos het tijd vindt voor vers bloed.

Artikel gaat verder onder video

Beslissing is al genomen

"Ja, als je als tweede start en je wordt achtste, dan denk ik dat het een hele saaie meeting wordt hem morgen, want die beslissing is al genomen. Je moet iets anders doen als Red Bull zijnde", legt Doornbos uit. In zijn ogen heeft 'Checo' genoeg kansen gehad om de leiding van het team te overtuigen, maar komt hij simpelweg tekort. Het sponsorgeld dat Pérez meeneemt zou van groot belang zijn voor Red Bull Racing, maar Doornbos stelt dat dit niet telt als de constructeurstitel wordt misgelopen: "Laat hem nog even de tweede helft zitten en je wint niet de constructeurstitel. Dat geld dat je daar verliest, weegt niet op tegen het sponsorgeld."

Teleurstelling bij Red Bull over prestatie Pérez in België

Na afloop van de wedstrijd in België gaf Pérez tegenover onder andere GPFans aan dat zijn batterij hem tijdens de wedstrijd in de steek liet. Red Bull-adviseur Helmut Marko was echter wel zwaar teleurgesteld over het resultaat van de Mexicaan.

