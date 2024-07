Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat Sergio Pérez het team teleurgesteld heeft met zijn race tijdens de F1 Grand Prix van België. De Oostenrijker was tevens verrast over het feit dat inhalen niet makkelijk was.

Marko stelde voor de race nog dat hij geen Mercedes op het podium zag eindigen in België. In gesprek met formel1.de zegt Marko dat hij er zelf duidelijk geen verstand van heeft. "Gisteren zei een expert dat hij niet dacht dat er een Mercedes op het podium zou staan. Ik weet niet wat voor expert hij was, maar hij had er duidelijk geen idee van!"

Marko teleurgesteld in prestatie Pérez

Daar waar Verstappen nog vijfde werd, slaagde Pérez er niet in om veel punten te verzamelen. De Mexicaan begon op P2, maar eindigde op P8 en was zelf na de race vooral niet blij met Red Bull en de gebruikte strategie. Marko is echter niet blij met de prestaties van de Mexicaan. "Dat hadden we niet van hem verwacht. Zeker in de laatste stint stortte hij volledig in elkaar." Maandag volgt er een gesprek over de toekomst van de Mexicaan en hoe het nu verder moet.

Marko zag dat inhalen lastiger was dan gedacht

Voorafgaand aan de race dacht iedereen dat inhalen op het circuit wel goed te doen zou moeten zijn, maar niks bleek minder waar. Verstappen vond het lastig om door het veld heen te rijden, iets wat niet gebeurde en Marko kan beamen. "Wij zijn negatief verrast. Het bleek dat inhalen net zo lastig was als in Hongarije. Als Max in sector 2 te dicht bij de auto vooraan zat, ging dat ten koste van de voorbanden. Maar die ontbrak. We hebben ook topsnelheid. Het positieve is dat we twee punten hebben gewonnen op Lando."

