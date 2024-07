George Russell won, tot blijdschap van teambaas Toto Wolff, de F1 Grand Prix van België. Lewis Hamilton werd tweede, waardoor Mercedes dus eerste en tweede eindigde. Wolff is blij met het resultaat en dacht niet dat de éénstopper ging werken.

In gesprek met Viaplay reageert Wolff op de zege van Mercedes, die vooral werd geboekt door de éénstopper die Russell voor elkaar kreeg. "We waren vrijdag zo langzaam en kwamen niet in de buurt van het tempo van de andere teams, dus als je mij had verteld dat dit resultaat mogelijk zou zijn, had ik je niet gelooft. We dachten eigenlijk niet dat de éénstopper ging werken. We hadden geen keuze, want bij elk plan kwam P5 eruit als resultaat. Vervolgens bleef hij maar doorgaan en doorgaan op die band."

Wolff had het liefst twee winnaars gezien in België

Daar waar Hamilton, op banden die zeventien rondjes jonger waren, steeds dichter in de buurt kwam, was het uiteindelijk niet goed genoeg. Hamilton werd tweede en veroverde zo wederom een podiumplek. Wolff baalt ervan dat er niet twee winnaars uitgeroepen kunnen worden. "Het is jammer dat we geen twee winnaars kunnen hebben. De pitstops waren oké, er was een pitstop 2.7, de ander 2.4. De band hield het echter zolang vol dat hete gat niet groot genoeg was om in te halen."

