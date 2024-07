Mercedes verrast met één-twee in België, Verstappen met moeite naar P5

Mercedes heeft een één-twee over de streep getrokken tijdens de Grand Prix van België. George Russell wist de race te winnen, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. De derde plek ging naar Oscar Piastri. Max Verstappen werd vijfde, achter Charles Leclerc, maar voor Lando Norris, die als nummer zes over de streep kwam.

Onder zonnige en dus droge omstandigheden ging de race op Spa-Francorchamps van start. Leclerc begon vanaf pole en wist deze positie succesvol vast te houden in de beginfase. Pérez, die als tweede startte, verloor op zijn beurt een plek aan Hamilton. Verstappen kende wel een goed begin, want hij wist al snel drie plekken op te schuiven richting de achtste positie. Na enkele ronden vond Hamilton de aansluiting bij Leclerc en kon hij de Ferrari succesvol passeren. De zevenvoudig wereldkampioen nam zodoende de leiding in de wedstrijd over. Problemen waren er bij Zhou, die terugviel naar de laatste positie vanwege wegvallend vermogen. Hij reed nog wel even door toen het vermogen terugkeerde, maar enkele ronden later zocht hij toch de pitstraat op en was het einde verhaal voor de Chinees.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton aan de leiding, DRS-trein bij kopgroep

Terwijl Hamilton sterk aan de leiding bleef rijden, zat de rest achter hem vast in een DRS-trein. Verstappen koos dan ook voor een relatief vroege pitstop. De rest van de kopgroep volgde kort daarna. Norris reed erg lang door op zijn mediums en kwam daarom na zijn pitstop terecht achter Verstappen, zijn grote concurrent. De Brit deed dit echter op versere banden en kon het gat daarom relatief eenvoudig dichtrijden, mede ook omdat Verstappen klem zat achter Russell en Pérez. De Mercedes wist uiteindelijk aan de Mexicaan voorbij te gaan, waarna Red Bull besloot Pérez binnen te halen voor een pitstop. Dit gaf Verstappen wat vrije lucht, maar de Nederlander zag Norris al snel weer in z'n nek hijgen. Verstappen reed op dat moment op de vijfde plaats.

Russell verrast met éénstopper

Norris zat vervolgens enkele ronden klem, terwijl er voor de neus van beide heren weer de nodige pitstops werden uitgevoerd. Mercedes was vooralsnog on point met de strategie van Hamilton, die nog steeds virtueel aan de leiding lag. Verstappen moest in de laatste fase naar de mediums, omdat hij van de harde band geen nieuw setje meer beschikbaar had. Het werd uiteindelijk een bijzonder spannende slotfase, want de gehele kopgroep, inclusief Verstappen, had nog uitzicht op het podium. Bij Mercedes kozen ze er voor om Russell op een risicovolle éénstopper te zetten, iets dat hem aan de leiding bracht, voor teamgenoot Hamilton.

Piastri zet kanttekening bij goed resultaat in België: "Hadden de snelheid niet"Lees meer

Mercedes pakt één-twee, Verstappen klopt Norris

Met nog enkele ronden te gaan, slaagde Piastri erin Leclerc voorbij te gaan voor plek drie, waarmee een podiumplek in zicht kwam. Pérez reed een matige race, want zakte in de eindfase verder weg, richting de achtste positie. Mercedes was uiteindelijk het meest succesvolle team op Spa-Francorchamps. Zij sleepten, al dan niet met de nodige spanning tussen beide teamgenoten, een één-twee in de wacht. Russell kwam als winnaar over de streep, nadat hij een langdurige aanval van Hamilton wist af te slaan. Piastri finishte als derde, voor Leclerc en Verstappen. Norris kwam als nummer zes over de streep. De McLaren-coureur probeerde het nog wel bij Verstappen, maar kwam niet aan de Red Bull voorbij.

Gerelateerd