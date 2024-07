Sergio Pérez was na afloop van de F1 Grand Prix van Belgie, die hij op P8 afsloot, kritisch op Red Bull Racing en de strategie die het team gebruikte tijdens de race. Ook reageerde hij geïrriteerd op vragen over zijn toekomst als teamgenoot van Max Verstappen.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, zegt Pérez dat hij niet blij is met de race en de strategie van het team. "Ja, het was een erg teleurstellende race. Het begon, zal ik maar zeggen, goed. Ik had vlak daarna gewoon veel moeite. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik moest al vroeg in de eerste paar ronden batterij sparen en ik was gewoon erg zwak op de rechte stukken. Toen het eenmaal lukte om de batterij weer een beetje op te laden, reed ik ongeveer hetzelfde als Hamilton en Leclerc. Maar de tweede stint, toen ik op de mediums zat met al het verkeer erachter, was het echt heel lastig. We deden ook een vrij korte stint, dus we waren gewoon niet synchroon. Ik denk dat we vandaag gewoon niet goed met de banden omgingen. De balans zat er ook in, dus genoeg dingen om te analyseren aan onze kant."

Pérez klaar met vragen over toekomst bij Red Bull

Vervolgens kreeg Pérez weer vragen over zijn toekomst, een toekomst die er dankzij deze race niet duidelijker op is geworden. De Mexicaan is echter klaar met de vragen over zijn toekomst. "Ik denk dat er te veel gaande is in het team, veel dingen waar we ons op moeten richten en we kunnen geen energie verspillen met al deze speculaties eromheen. Dit is dus de laatste keer dat ik over de toekomst spreek, dus om het voor iedereen duidelijk te maken: ik zal niet meer spreken. Ik zal geen vragen over de toekomst meer beantwoorden."

Pérez blij dat de zomerstop begonnen is

De Mexicaan geeft wel toe dat de zomerstop op het juiste moment komt voor hem en Red Bull in het algemeen. "Ja, ik denk dat het op een goed moment komt voor het team, voor mezelf, weet je, ik denk dat er genoeg dingen zijn die we moeten doornemen en kijken wat we kunnen bereiken en hopelijk kunnen we er dan weer tegenaan. Er zijn genoeg dingen die we moeten analyseren, maar ik denk dat Mercedes pace erg indrukwekkend was. Wij konden ook niet tippen aan de Ferrari's, dus ja, genoeg dingen om te begrijpen."

