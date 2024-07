De Grand Prix van België werd zondag een fantastische race met een hoop verhalen. George Russell schreef de race met een geweldige één-stopper op zijn naam en dat zorgde voor een verbouwereerde Lewis Hamilton. Het internet reageert na de heerlijke laatste race voor de zomerstop.

De laatste race voor de zomerstop stond zondag op het programma op het roemruchte circuit van Spa-Francorchamps en in navolging van de heerlijke Grand Prix van Hongarije werden we dit weekend opnieuw getrakteerd op een heerlijke race. Weliswaar op een andere manier, maar zonder al te veel gekkigheid en crashes was het qua spanning voorop een prachtig schouwspel in België. Uiteindelijk eindigden Russell, Hamilton en Oscar Piastri op minimale afstand van elkaar in de top drie na een zenuwslopend slot.

Wisselende reacties

Dat was slechts een klein deel van de race, want in de top acht was het eigenlijk continue overal stuivertje wisselen. Coureurs en teams zaten op verschillende strategieën en dat zorgde ervoor dat je soms niet wist waar je moest kijken. Max Verstappen wist uiteindelijk vanaf de elfde plek door te stomen tot P5 en daarmee de schade te beperken, terwijl Sergio Pérez toch opnieuw zwaar door de mand viel en vanaf P2 als achtste eindigde. Hij bewijst zichzelf geen goede dienst en het is de vraag of we hem überhaupt terugzien in Zandvoort. Het internet reageert op de race met vele verhalen.

I really thought Hamilton would be able to overtake - WOW what a race 🤩 Piastri had a fantastic race too with an unfortunate pit stop — 🏝nathanhead.eth🏝 (@NathanHeadPhoto) July 28, 2024

George Russell masterclass, Mercedes is fully back — Gosse (@Gosse25) July 28, 2024

Those hard tyre survive 34 lap, genius — Bintang (@tang__kira) July 28, 2024

Does this prove that Lewis cannot win even when he’s behind a car on much older tyres than his own? — Sav Mondo (@SavMondo) July 28, 2024

Race of the year — Free (@canvasser721) July 28, 2024

Incredible driving from George wow! — kwazee Ncube🇿🇦 (@kwazeencubey) July 28, 2024

unbelievable, 33 turn lap for hard tyre — Opppzzz (@markop3378) July 28, 2024

DRIVE OF THE SEASON UNDOUBTEDLY — dystainak (@dystainak) July 28, 2024

Best season since 2021 argue with the wall — ✶ Faded ✶ (@iiTsFaded_) July 28, 2024

Verstappen p5 in midfield shit car — 9live 🐦‍🔥 (@brawngpf1team) July 28, 2024

Lewis Hamilton’s own team robbed him of a win. — ً (@tsimiks) July 28, 2024

