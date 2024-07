'Red Bull-leiding heeft beslissing genomen over toekomst Ricciardo'

De leiding van Red Bull houdt vast aan de coureurs die in 2024 bij de twee teams van het merk zijn begonnen. Zo werd maandag bekend dat Sergio Pérez ook na de zomerstop de teamgenoot van Max Verstappen blijft, maar Motorsport.com heeft geleerd dat Daniel Ricciardo ook aanblijft, maar dan bij het zusterteam van Red Bull.

Ricciardo werd vorig jaar als vervanger van Nyck de Vries naar het voormalig AlphaTauri gehaald, met als vooruitzicht een zitje bij Red Bull Racing. Dat lijkt er voorlopig en met de bevestiging van Pérez niet meer in te zitten. Het Visa Cash App RB-team is van nature een opleidingsteam, maar met het aantrekken van Ricciardo lijkt die filosofie overboord te zijn gegooid. Toch benadrukte Helmut Marko onlangs dat de aandeelhouders graag weer het originele plan willen uitvoeren met het team, maar met het aanblijven van Ricciardo, gaat de filosofie toch weer de koelkast in.

Over Yuki Tsunoda lijkt er geen twijfel te zijn bij het Visa Cash App RB-team en een promotie naar het topteam lijkt er niet in te zitten. Liam Lawson zou zich aankomende woensdag kunnen bewijzen middels een shoot-out, maar dat lijkt dus niet meer relevant te worden, met de berichtgeving van Motorsport.com. Wat nu het traject voor Lawson wordt, daar is maar weinig over bekend. Wel benadrukt het medium dat het gaat om de periode na de zomerstop, over 2025 is momenteel nog niets bekend. De beslissing is genomen tijdens de tussentijdse evaluatie die afgelopen maandag plaatsvond tussen Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko.

