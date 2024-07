Williams-teambaas James Vowles onthult dat Carlos Sainz al een doelwit was voor zijn team, voordat de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari bekend werd. De teambaas onthult namelijk dat hij vorig jaar tijdens het weekend in Abu Dhabi tijd met de familie Sainz doorbracht en allerlei routes bedacht om de camera's te ontwijken.

Maandag werd dan eindelijk bekend dat Sainz zijn Formule 1-carrière gaat vervolgen bij Williams. Lange tijd leek Audi op pole position te staan, maar Sainz zelf leek daar geen brood in te zien. Red Bull en Mercedes leken ook eventje te lonken naar de Spanjaard en ook Alpine was complimenteus over de verrichtingen van Sainz. Uiteindelijk is het Williams geworden en Sainz heeft er, naar eigen zeggen, lang over nagedacht.

Eerste contact in Abu Dhabi 2023

In gesprek met Formula1.com gaat Vowles in op het aantrekken van de drievoudig racewinnaar en onthult dat de transfer van Hamilton losstaat van de interesse in Sainz. "De eerste keer dat ik tijd doorbracht met zijn familie was in Abu Dhabi. We moesten ze achterom laten lopen zodat ze naar boven konden komen en naar mijn kantoor konden komen om te kletsen [zonder gezien te worden]. Dat was de eerste keer dat ik met ze allemaal sprak en het was de eerste keer dat ik ze leerde kennen", zo onthult de teambaas. Dat Hamilton aansluit bij Ferrari werd pas in februari van dit jaar bekend.

Eerste stappen werd vorig jaar al gezet

Dat Sainz uiteindelijk overstapt, heeft volgens Vowles ook te maken met de politieke spelletjes die bij Williams niet worden gespeeld. "We hadden een band omdat ze familiewaarden hebben die erg op die van mij lijken - eerlijkheid, presteren op de baan zonder politiek en hoe doe je het beste werk met de apparatuur die je hebt? Er was veel resonantie tussen beide partijen." De eerste stappen werden dus vorig jaar al gezet, bevestigt Vowles: "Dit was Abu Dhabi 2023, dus niemand wist wat er met Carlos zou gaan gebeuren. Waar ik vooral mee bezig was, was om ervoor te zorgen dat ze wisten dat we serieus bezig zijn met de weg naar boven. Toen kwam het nieuws met Lewis, wat mij eigenlijk wel verraste, maar ook Carlos verraste. Toen zijn we de normale onderhandelingsprocedure gestart."

