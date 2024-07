Carlos Sainz heeft zijn handtekening gezet bij Williams F1 en zal dus vanaf volgend seizoen uitkomen voor de Britse renstal. De Madrileen is enthousiast om voor het team van James Vowles aan de slag te gaan vanaf aankomende 1 januari.

Williams wilde de zomerstop met groot nieuws beginnen: precies een dag na de Grand Prix van België werd zojuist bekendgemaakt dat ze niemand minder dan Sainz hebben binnengesleept. De drievoudig racewinnaar wist al sinds februari dat hij opzoek moest naar een nieuwe werkgever, aangezien Lewis Hamilton zijn stoeltje bij Ferrari overneemt. Sainz is bij Williams de opvolger van Logan Sargeant, de jonge Amerikaan die slechts één keer in de punten kwam in de afgelopen anderhalf jaar, en zal dus de nieuwe teamgenoot zijn van Alexander Albon.

Historische en succesvol team

"Ik ben ontzettend verheugd om aan te kondigen dat ik vanaf 2025 bij Williams Racing aan de slag ga," begon Sainz. "Het is geen geheim dat de rijdersmarkt dit jaar om verschillende redenen uitzonderlijk complex is geweest en dat het enige tijd heeft geduurd voordat ik mijn beslissing kon bekendmaken. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat Williams de juiste plek voor mij is om mijn F1-reis voort te zetten en ik ben ontzettend trots dat ik bij zo'n historisch en succesvol team terecht kan, waar veel van de helden uit mijn jeugd in het verleden hebben gereden en hun stempel op onze sport hebben gedrukt. Het uiteindelijke doel om Williams terug te brengen naar waar het hoort, vooraan het veld, is een uitdaging die ik met enthousiasme en positiviteit aanga. Ik ben ervan overtuigd dat dit team alle juiste ingrediënten heeft om opnieuw geschiedenis te schrijven en vanaf 1 januari zal ik mijn uiterste best doen om Williams samen met elk lid van het team vooruit te helpen."

Perfecte match

"Carlos heeft keer op keer laten zien dat hij een van de meest getalenteerde coureurs op de grid is met overwinningen achter zijn naam, en dit onderstreept de opwaartse lijn die we volgen," vertelde Vowles op zijn beurt. "Carlos brengt niet alleen ervaring en prestaties met zich mee, maar ook dé drive om elke milliseconde uit het team en de auto te halen; het is een perfecte match. Met Alex en Carlos hebben we een van de beste coureursopstellingen in het veld en zij hebben de enorme ervaring die nodig is, om ons in 2026 richting de nieuwe technische reglementen te leiden. Ik wil ook Logan bedanken voor alles wat hij voor het team heeft gedaan en weet dat hij hard voor ons zal blijven vechten in de komende races."

