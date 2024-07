Het is dan eindelijk officieel: Carlos Sainz zal ná 2024 nog steeds op de Formule 1-grid staan, maar dat zal hij vanaf volgend seizoen doen in de blauwe kleuren van Williams. Een dag na de F1 Grand Prix van België heeft het team uit Grove de Madrileen aangekondigd als de opvolger van Logan Sargeant.

Sainz zit momenteel nog middenin zijn vierde jaar bij Ferrari, maar we wisten al maanden dat het zijn laatste seizoen bij de Scuderia zou zijn. Afgelopen februari werd namelijk bekendgemaakt dat Lewis Hamilton zijn plek zal innemen naast Charles Leclerc vanaf 2025. Sainz zou van ieder team dat nog een stoeltje over had, een aanbod hebben gekregen. Zo probeerde Alpine hem via Flavio Briatore over te halen met een Mercedes-motordeal. Sainz zou in het plaatje hebben gepast van Sauber-Audi vanwege de ervaring die hij met zich meebrengt - op Spa-Francorchamps nam hij voor de tweehonderdste maal deel aan een Grand Prix-weekend. Het werd ook niet uitgesloten dat Sainz kans maakte bij Mercedes, als de Zilverpijlen hadden besloten dat Andrea Kimi Antonelli nog niet klaar was voor de koningsklasse, en bij Red Bull, mocht Sergio Pérez daar zijn koffers pakken en Liam Lawson of Daniel Ricciardo niet de promotie krijgen.

Vowles prijst Sainz

Uiteindelijk is de keuze gevallen op Williams. Teambaas James Vowles had eerder in het seizoen al laten weten dat hij zijn pijlen had gericht op Sainz. "Eerst en vooral denk ik dat Carlos een uitzonderlijke coureur is. Hij is een coureur die races wint. En ik denk dat elk team bevoorrecht zou zijn om hem in hun organisatie te hebben. De wereld is aan het veranderen en iemand als Carlos zou heel goed in ons grote geheel passen. Natuurlijk heeft hij de keuze of hij wil komen of niet. Dat is aan hem om te beslissen," vertelde hij afgelopen juni tegenover Sky Sports F1.

Contract

Wat er precies in het contract staat van Sainz, is niet bekend, maar de deal zal sowieso voor meerdere seizoenen zijn. 'Voor 2025, 2026 en verder', kondigt Williams dan ook aan. Daarnaast weten we ook niet of er een Red Bull-clausule in het contract staat, zoals de geruchten afgelopen weekend aangaven. Dat zou inhouden dat, mocht het zitje naast Max Verstappen tóch vrijkomen, dat hij ervoor mag kiezen om Williams alsnog te verlaten in ruil voor Red Bull Racing.

Sainz zal dus de teamgenoot zijn van Albon in 2025. De Thai heeft op zijn beurt eerder nog een contractverlenging getekend en die verloopt eind volgend seizoen. Alpine en Sauber-Audi zullen nu andere kandidaten dan Sainz moeten overwegen. Alpine lijkt voor Jack Doohan te gaan. Ondertussen hoopt Valtteri Bottas zijn toekomst in de koningsklasse veilig te kunnen stellen bij zijn huidige team wat door Audi zal worden overgenomen.

