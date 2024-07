Volgens Formule 1-commentator Olav Mol zijn alle ingrediënten aanwezig om wellicht een herhaling van het 2021-seizoen dit jaar te krijgen. Red Bull Racing leidt beide kampioenschappen, maar beschikt niet over de snelste auto meer. Dat zou kunnen resulteren in een allesbeslissende finale in Abu Dhabi.

Het 2024-seizoen begon nog uiterst dominant voor Red Bull Racing, maar sinds de wedstrijd in Imola is die voorsprong als sneeuw voor de zon verdampt. McLaren is het team dat momenteel misschien wel beschikt over de snelste auto, maar ook Mercedes is ineens een kandidaat voor de zeges. Max Verstappen gaf ook in België aan dat de RB20 niet meer de snelste auto is en dat betekent dat hij, naar eigen zeggen, aan schadebeperking moet gaan doen.

Voortekenen

Het verschil tussen Verstappen en Norris bedraagt momenteel 78 punten en hoewel Verstappen ook in België weer een aantal punten is uitgelopen, kan die trend ook keren na de zomerstop. Met nog tien races te gaan lijkt het gat nog groot te zijn, maar Mol gelooft in het Race Café dat McLaren weleens langzaam maar zeker een echte titelstrijd kan voeren. "Ik hoop dat het er in de allerlaatste wedstrijd verschrikkelijk om gaat spannen. Daar hoop ik op. Hoe je het wendt of keert, 2021 was zó bijzonder. Dit jaar heeft wel een aantal van die voortekenen", aldus Mol

